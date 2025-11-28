Lý do ông Nguyễn Đức Trung thôi nhiệm vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Ông Nguyễn Đức Trung - Ảnh: NAM TRẦN

Chiều 28-11, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc dự lễ công bố quyết định.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Dương - Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương - đã đọc quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định cho ông Nguyễn Đức Trung - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội - thôi giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030; thôi giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 theo nguyện vọng cá nhân, vì lý do sức khỏe.

Điều động ông Nguyễn Đức Trung giữ chức Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Theo theo thông cáo của Thành ủy Hà Nội, ngay sau khi nhận nhiệm vụ Phó Bí thư, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Trung đã chủ động tiếp cận và triển khai một số công việc theo thẩm quyền, phân công nhiệm vụ công tác cho các Phó Chủ tịch UBND TP tham gia một số hội nghị của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy và hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố lần thứ 2.

Tuy nhiên, gần đây, ông Nguyễn Đức Trung gặp vấn đề về sức khỏe, phải điều trị tại khoa A11, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương đã có báo cáo số 8559/BV-HĐCM-A11 báo cáo Thường trực Ban Bí thư về tình hình sức khỏe của ông Nguyễn Đức Trung).

Nhận thức được trách nhiệm của cá nhân đối với sự nghiệp phát triển Thủ đô trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo; để không ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ của UBND TP ngày 24-11-2025, ông Nguyễn Đức Trung đã có đơn báo cáo lãnh đạo các cấp vì lý do sức khỏe và xin thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội để bố trí công tác phù hợp.

Căn cứ nguyện vọng của đồng chí Nguyễn Đức Trung và ý kiến trao đổi của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy đã xem xét, thống nhất có văn bản báo cáo, đề nghị Bộ Chính trị quyết định theo thẩm quyền để đồng chí Nguyễn Đức Trung thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 – 2026 và đã được Bộ Chính trị đồng ý.

... Trước đó, vào chiều 13-11, HĐND TP Hà Nội khóa XVI đã tiến hành miễn nhiệm, bầu chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội theo thẩm quyền của HĐND TP. Theo đó, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Đức Trung đã được Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội giới thiệu để HĐND TP bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2021-2026. HĐND TP Hà Nội sau đó đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Trung. Kết quả kiểm phiếu với đa số đại biểu có mặt tán thành, ông Nguyễn Đức Trung chính thức được HĐND TP bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Trước đó, ngày 10-11, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Dương - Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương - đã đọc quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo quyết định số 2509, ông Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An - được điều động, chỉ định giữ chức vụ Phó bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII nhiệm kỳ 2025-2030. Bộ Chính trị quyết định ông Nguyễn Đức Trung thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; điều động, phân công, chỉ định ông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tác giả: PHẠM TUẤN

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ