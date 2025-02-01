Lừa đảo sinh viên tham gia 'giao lưu quốc tế'

Công văn giả mạo Đại học Cần Thơ - Ảnh: fb

Có trường hợp xuất hiện công văn giả mạo về học bổng ngắn hạn giao lưu sinh viên quốc tế do Đại học Cần Thơ "tổ chức", nhằm lừa sinh viên đăng ký tham gia.

Các công văn giả thường nhắm tới sinh viên mới nhập học năm 2025, yêu cầu cung cấp hồ sơ cá nhân, sao kê ngân hàng… Văn bản còn đóng dấu đỏ và giả chữ ký Hiệu trưởng Trần Trung Tính. Một số sinh viên tin là thật nên đã nhắn tin trực tiếp hỏi ông Tính.

Ngày 22-9, trang Facebook chính thức của Đại học Cần Thơ phát đi cảnh báo. Theo đó, đối tượng lừa đảo mạo danh để mời gọi đăng ký các chương trình học bổng, giao lưu quốc tế, thực tập... với mục đích chiếm đoạt thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng. Thậm chí có trường hợp còn chiếm đoạt tài khoản Zalo, khống chế, "bắt cóc online" và tống tiền.

Nhà trường khuyên sinh viên không tin vào lời mời chào hấp dẫn, không chia sẻ thông tin cá nhân hay chuyển tiền cho chương trình không rõ ràng.

Khi nhận thông tin liên quan học tập, sinh viên cần xác minh với thầy cô, bạn bè hoặc trực tiếp tại các khoa, đồng thời thận trọng với hoạt động ngoài phạm vi trường.

Sinh viên cần hỗ trợ có thể gọi đường dây nóng 0292 2872177 hoặc email [email protected].

Tác giả: Thái Lũy

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ

