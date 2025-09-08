Ô tô mất lái lật trên đường cao tốc khiến 3 sinh viên tử vong

Your browser does not support the video tag.

Ba sinh viên đã tử vong trong một vụ tai nạn giao thông xảy ra vào đêm muộn 5/9, trên đường cao tốc Rajkot-Bhavnagar ở bang Gujarat, Ấn Độ.

Những sinh viên này theo học tại Đại học RK Rajkot và đang trên đường từ Rajkot đến Diu thì vụ tai nạn thương tâm xảy ra.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khi chiếc xe chở sinh viên bị lật do tài xế mất lái. Hình ảnh từ hiện trường vụ tai nạn cho thấy chiếc xe bị lật úp trong tình trạng hư hỏng nặng.

Chiếc xe ô tô lật phơi bụng trên đường cao tốc.

Tổng cộng có 11 người trên xe vào thời điểm xảy ra tai nạn. 8 người khác bị thương nhẹ và được cứu thoát khỏi chiếc xe bị lật với sự hỗ trợ của máy cẩu JCB.

Các sinh viên thiệt mạng được xác định là Mothe Harsa, Afraz Sheikh và Naresh Kodavati. Cả ba đều 19 tuổi và đến từ bang Andhra Pradesh và bang Telangana.

Thi thể của những người tử vong đã được chuyển đến Bệnh viện Dân sự Rajkot để khám nghiệm tử thi.

"Các sinh viên đã xin phép quản lý ký túc xá để đi đến Amreli và Dwarka bằng ô tô. Họ đang trên đường đến Diu thì tai nạn xảy ra. Các sinh viên này đã thuê một chiếc xe tự lái từ một công ty du lịch tư nhân ở Rajkot. Tất cả các sinh viên này đã rời khỏi ký túc xá vào tối 5/9", Vijaysinh Gurjar, Cảnh sát trưởng Quận Rajkot, nói với tờ The Indian Express.

Viên cảnh sát cho biết cảnh sát sẽ ghi nhận hành vi lái xe liều lĩnh và đang tiến hành điều tra về vấn đề này.

