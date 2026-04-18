Lối đá bạo lực của Rojo

Sự việc xảy ra trong trong thất bại 0-2 của Racing Club trước River Plate thuộc vòng 13 giải VĐQG Argentina hôm 14/4. Trung vệ 36 tuổi bị phát hiện đánh vào mặt hậu vệ Lucas Martinez Quarta, buộc trọng tài phải rút thẻ đỏ trực tiếp.

Tuy nhiên, mọi thứ chưa dừng lại ở đó. Thay vì rời sân, Rojo nổi nóng, lao vào tranh cãi và buông lời xúc phạm trọng tài trước khi đi vào đường hầm.

Sau khi xem xét báo cáo, ban tổ chức quyết định treo giò Rojo 4 trận. Đây là đòn giáng mạnh vào Racing Club khi đội bóng phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm của anh kể từ khi ký hợp đồng tự do từ Boca Juniors vào tháng 8/2025.

Tuy nhiên, vấn đề kỷ luật của Rojo trở thành mối lo lớn. Sau 15 lần ra sân cho Racing Club, anh nhận 2 thẻ đỏ. Đáng chú ý, chiếc thẻ mới nhất nâng tổng số lần bị truất quyền thi đấu trong sự nghiệp của Rojo lên con số 13, phản ánh phong cách thi đấu tranh cãi của trung vệ này.

Gia nhập MU năm 2014 với giá 20 triệu euro, Rojo có 122 lần ra sân, giành các danh hiệu như FA Cup, League Cup và Europa League. Điều đáng ngạc nhiên là trong suốt quãng thời gian tại Old Trafford, anh chưa từng bị đuổi khỏi sân. Năm 2021, Rojo rời Anh để trở lại Boca Juniors với mức phí 6 triệu euro.

Ở giai đoạn cuối sự nghiệp, khi hợp đồng với Racing Club sẽ hết hạn vào tháng 6 tới, tương lai của Rojo bị đặt dấu hỏi lớn. Những hành vi thiếu kiểm soát gần đây có thể khiến các CLB phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi trao cơ hội cho trung vệ kỳ cựu này.

Tác giả: Minh Nghi

Nguồn tin: znews.vn