Lên 4 bánh vẫn nhẹ gánh, tài xế mạnh dạn xuống tiền với Minio Green

Giá xăng biến động mạnh khiến nhiều tài xế công nghệ gặp khó trong việc duy trì thu nhập, thậm chí có người phải tạm ngừng chạy xe vì chi phí nhiên liệu quá cao. Trong bối cảnh đó, xu hướng chuyển sang xe điện ngày càng rõ nét, đặc biệt với những tài xế muốn “lên đời” ô tô để tối ưu hiệu quả vận hành.

Trong các lựa chọn, reviewer Trần Minh Phương (Phương Cào Xe) nhận định Minio Green là “nhập môn” 4 bánh phù hợp, giúp nhiều tài xế thoát cảnh dầm mưa dãi nắng hằng ngày. Quan trọng hơn, với chi phí sở hữu “dễ thở”, Minio Green vừa tầm hơn hẳn so với việc bước thẳng lên một mẫu ô tô cỡ lớn.

Cụ thể, Minio Green có giá niêm yết 269 triệu đồng. Theo chính sách chung với các dòng xe VinFast, tài xế có thể mua xe với ưu đãi 6% trừ trực tiếp vào giá bán; hoặc vay trả góp không cần chi phí ban đầu với lãi suất cố định 7% trong 3 năm. Thậm chí, người mua cũng có cơ hội nhận được khoản hỗ trợ tài chính 100% giá trị xe, ân hạn nợ gốc trong vòng 12 tháng từ các tổ chức tài chính khi mua xe. Những chính sách hỗ trợ linh hoạt này giúp tài xế chủ động sắp xếp nguồn tiền để đưa xe “vào việc” ngay.

Yếu tố tiết kiệm của Minio Green còn được thể hiện rõ nét ở việc các tài xế vận doanh trên Xanh SM Platform được sạc pin miễn phí không giới hạn đến 10/2/2029. Ngoài ra, các khách hàng cá nhân chạy Minio Green cũng được miễn phí sạc pin tới 20 lần/tháng trong khoảng thời gian này.

Anh Minh Tuấn (Hà Nội), một tài xế công nghệ đang chạy xe máy xăng, với quãng đường di chuyển khoảng 170 km/ngày, cho biết nếu chạy xe ôm, tiền xăng lên tới gần 3 triệu đồng/tháng. Khi chuyển sang Minio Green, đây sẽ là khoản tiền anh bỏ túi, đồng nghĩa mỗi năm tiết kiệm được tới 36 triệu đồng.

Chưa kể, chi phí bảo dưỡng của xe điện như Minio Green theo anh tìm hiểu cũng thấp hơn đáng kể so với phương tiện sử dụng động cơ đốt trong.

Lợi thế của Minio Green không chỉ ở khả năng tiết kiệm chi phí mà còn mở ra cơ hội tăng doanh thu cho tài xế. Giới quan sát nhìn nhận, với Minio Green, tài xế có thể tiếp cận nhóm khách rộng hơn, từ đó tăng hiệu quả vận doanh.

Nhỏ gọn, dễ vào ngõ

Khi chọn mua một chiếc xe để phục vụ nhu cầu cá nhân hay chạy dịch vụ, chất lượng vận hành luôn là yếu tố cốt lõi mà tài xế phải cân nhắc. Ở điểm này, Minio Green được đánh giá là mẫu xe đáp ứng tốt các yêu cầu vận hành trong đô thị.

Reviewer Trí Trần từ kênh AutoVietnam, đồng thời là chủ xe Minio Green, cho biết đây là mẫu xe điện nhỏ nhất có thể đăng ký chạy dịch vụ trên Xanh SM Platform.

“Trong môi trường vận doanh đô thị, đó là lợi thế rất rõ: xe càng dễ vào ngõ, càng dễ tiếp cận điểm đón, càng có thêm cơ hội nhận cuốc”, nam reviewer nói.

Điểm đáng nói là lợi thế nhỏ gọn ở bên ngoài không đồng nghĩa với việc người ngồi bên trong phải chấp nhận sự chật chội. Anh Trí Trần đánh giá, khoang cabin của xe vẫn cho cảm giác thoáng nhờ trần xe cao. Theo reviewer này, với một chiếc xe hướng tới dịch vụ chặng ngắn trong phố, người đi xe không yêu cầu quá nhiều tiện nghi cầu kỳ, mà cần một không gian đủ thoải mái để thấy chuyến đi “đáng tiền” hơn xe máy.

Một lợi thế khác của Minio Green nằm ở tính tiện dụng trong sạc pin. Theo đó, xe hỗ trợ cả sạc AC và DC: vừa có thể sạc điện dân dụng tại nhà qua đêm, vừa có thể sạc nhanh ở trạm khi cần. Điều này tạo ra sự linh hoạt rất lớn cho người chạy dịch vụ. Khi cần xoay vòng nhanh, chỉ khoảng 15-20 phút sạc cũng có thể bổ sung lượng pin đủ đi thêm cả trăm km.

Là sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố kinh tế và chất lượng, Minio Green trở thành lựa chọn đánh trúng nhu cầu chạy dịch vụ: đầu tư gọn, chi phí thấp, dễ khai thác và thu nhập có cơ hội cải thiện rõ rệt.

Tác giả: PV

Nguồn tin: congly.vn