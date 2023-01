Làm rõ vụ người đàn ông nước ngoài chết trong tư thế treo cổ ở Đà Nẵng

Theo đó, vào 5h30 cùng ngày, trên đường Trường Sa (khu vực phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng), các công nhân chăm sóc cây xanh phát hiện một người đàn ông chết trong tư thế treo cổ.

Khu vực hiện trường vụ việc. Ảnh: VTC News





Thi thể người đàn ông được phát hiện ở khuất phía sau trạm chờ xe buýt của bãi tắm Sơn Thủy (trên đường Trường Sa, thuộc phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn).

Theo ghi nhận trên Giao Thông, nạn nhân là nam giới, tuổi trung niên, người ngoại quốc, tóc bạc.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng tiếp quản hiện trường, điều tra vụ việc.

Liên quan đến tin tức an ninh trật tự, trước đó Tri Thức Trực Tuyến cho hay, ngày 27/12/2022, Công an TP.Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc một phụ nữ tử vong với vết máu trong phòng trọ.

Thông tin ban đầu, khoảng 12h30 cùng ngày, người dân sống tại đường số 15 khu phố 1, phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một phát hiện mùi lạ bốc ra từ căn phòng trọ đóng cửa trên đường này.

Khi tới kiểm tra, người dân tá hỏa khi phát hiện một thi thể nữ giới đang phân hủy, nằm dưới nền nhà, xung quanh có vết máu, ngay sau đó liền gọi trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc.

Qua kiểm tra, Công an xác định nạn nhân là Phan Thị Kiều N. (SN 1976, quê tỉnh An Giang).

Một số người dân sống gần hiện trường cho biết, trước khi xảy ra vụ việc, nạn nhân sống chung với một người đàn ông (hiện chưa rõ danh tính).

Tác giả: Thủy Tiên (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn