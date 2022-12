Làm rõ thông tin người bán hàng rong đổ thức ăn thừa vào nồi nước lèo

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện video quay lại hình ảnh một người phụ nữ bán hàng rong được cho là ở trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đường Quang Trung, TP Nha Trang.

Hình ảnh mà mạng xã hội lan truyền phê phán hành vi mất vệ sinh của người bán hàng rong- ảnh chụp lại

Theo nội dung trong video, một vị khách vừa đứng dậy, người bán hàng rong này nhìn ngó xung quanh rồi có hành động lấy một tô thức ăn đổ vào nồi nước lèo đang nấu. Chiếc tô sau đó được tráng qua thau nước khác.

Không những vậy, có một số ly nước lọc cũng được người phụ nữ đổ lại trong bình.

Clip cho rằng người bán hàng rong đổ thức ăn thừa vào nồi

Ngay sau khi đoạn clip được chia sẻ, nhiều người bày tỏ sự bất bình trước những hành vi vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm của người bán hàng rong trong đoạn video đã đăng.

Tuy vậy, chỉ qua đoạn clip này sẽ rất khó khẳng định người phụ nữ bán hàng rong có phải đổ thức ăn thừa vào nồi nước lèo, hay đổ tô thức ăn do múc dư, chưa qua sử dụng vào nồi vì tô thức ăn để ở góc khuất trước khi đổ vào nồi.

Chiều cùng, phóng viên Báo Người Lao Động đã tìm người phụ nữ bán hàng rong ở nhiều nơi trong TP Nha Trang, nhưng không gặp được.

Liên quan đến vụ việc này, Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm tỉnh Khánh Hòa cho biết đã nắm được vụ việc và đang cử cán bộ kiểm tra, xác minh sự việc.

