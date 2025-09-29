Lại xảy ra thảm kịch giẫm đạp tại Ấn Độ, ít nhất 39 người thiệt mạng

Vụ việc xảy ra vào tối 27/9 tại khu vực Veluswamypuram, dọc tuyến đường Karur–Erode, khi chính trị gia kiêm diễn viên nổi tiếng Joseph Vijay Chandrasekhar đang phát biểu trong một buổi vận động ở một sân khấu tạm dựng trên nóc xe buýt.

Cụ thể, hàng nghìn người từ nhiều nơi đã đổ về khu vực này để tham dự buổi vận động, vượt quá dự kiến của ban tổ chức. Theo Times of India, khoảng 7h45 tối 27/9 (giờ địa phương), dòng người phía sau bắt đầu tràn lên phía trước gây nên cảnh chen lấn hỗn loạn.

Người đứng đầu đảng TVK kiêm diễn viên Vijay phát biểu trước đám đông ở thành phố Karur ngay trước khi vụ giẫm đạp xảy ra tối 27/9. Ảnh: HT



Các nhân chứng cho biết, nhiều người bị dồn ép, ngã xuống và không thể đứng dậy. Hàng rào, pano và dây chăng quanh khu vực làm tắc lối thoát, khiến tình hình trở nên nghiêm trọng. Báo Hindustan Times dẫn lời người dân cho hay, có cả trẻ em bị lạc khỏi gia đình, nhiều người bị đè lên nhau khi tìm cách chạy thoát.

Giới chức địa phương xác nhận, ít nhất 39 người tử vong và 51 người bị thương. Một số nạn nhân được chuyển đến bệnh viện công và bệnh viện tư ở Karur để điều trị. Theo truyền thông địa phương, số người chết có thể còn tăng do một số trường hợp hiện trong tình trạng nguy kịch.

...

Chính quyền bang này đã ra lệnh cho các bệnh viện tư nhân không được thu phí điều trị và phải cung cấp toàn bộ dịch vụ y tế cần thiết cho người bị nạn. Giám đốc Sở Cảnh sát Tamil Nadu Davidson Devarsirvatham đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp, lập tổ điều tra để làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm.

Trong khi đó, ông Vijay – người được coi là một trong những ngôi sao điện ảnh lớn nhất miền Nam Ấn Độ, đăng tải thông điệp chia sẻ trên mạng xã hội, gọi đây là nỗi đau khôn nguôi và gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân. NDTV cho biết, ông cũng cam kết sẽ phối hợp với chính quyền hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng.

Theo giới chuyên gia, vụ giẫm đạp ở Tamil Nadu cho thấy rủi ro lớn trong việc quản lý đám đông tại các sự kiện chính trị quy mô lớn ở Ấn Độ. Việc ước tính thấp số người tham gia, thiếu hệ thống kiểm soát ra vào và hạn chế trong bố trí lối thoát hiểm là những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thảm kịch.

Được biết, nhiều bang ở Ấn Độ đang xem xét hoặc đã đề xuất luật quản lý đám đông với các sự kiện lớn nhằm quy định chặt chẽ về phê duyệt, trách nhiệm tổ chức và biện pháp an toàn bắt buộc.

Tác giả: Kim Khánh

Nguồn tin: cand.com.vn