Lại Lý Huynh làm nên lịch sử cho cờ tướng Việt Nam

Chiều 27-9, tại Thượng Hải (Trung Quốc), Giải cờ tướng vô địch thế giới 2025 diễn ra các nội dung tranh tài chung kết. Kết thúc 8 ván vòng loại, Lại Lý Huynh xuất sắc giành 13 điểm sau 5 trận thắng và 3 trận hòa.

Kỳ thủ Lại Lý Huynh. Ảnh: TTVN



Lại Lý Huynh bằng điểm với 2 vận động viên Trung Quốc là Doãn Thăng và Mạnh Phồn Duệ, nhưng nhờ chỉ số phụ tốt nên xếp thứ hai (đứng trên Mạnh Phồn Duệ và sau Doãn Thăng).

Với vị trí thứ hai, Lại Lý Huynh bước vào chung kết tranh chức vô địch với Doãn Thăng. Ở trận đấu tại vòng loại, Lại Lý Huynh đi tiên hòa Doãn Thăng. Trong lần tái đấu này, Doãn Thăng khai cuộc tốt hơn khiến Lại Lý Huynh gặp khá nhiều khó khăn.

Dù vậy với những nước đi chính xác, Lại Lý Huynh dần lấy lại ưu thế và tạo được thế trận nhỉnh hơn khi trung tàn. Càng về cuối, những nước đi của kỳ thủ số 1 Việt Nam càng hay, trong khi kỳ thủ 20 tuổi của chủ nhà không thể có được những quyết định chính xác.

... Trận chung kết giữa Lại Lý Huynh và Doãn Thăng. Ảnh: TTVN



Với ưu thế cầm xe - pháo - mã, Lại Lý Huynh đã không gặp nhiều khó khăn để dứt điểm trận đấu trước xe - pháo của Doãn Thăng. Vượt qua kỳ thủ Trung Quốc trong trận cầu nghẹt thở, Lại Lý Huynh có lần đầu tiên trong sự nghiệp vô địch thế giới.

Như vậy, sau khi để thua Mạnh Thần (Trung Quốc) ở trận chung kết năm 2023, Lại Lý Huynh lần đầu vô địch thế giới và đây cũng là chức vô địch thế giới đầu tiên của cờ tướng Việt Nam.

Sau 18 lần tổ chức, cuối cùng Lại Lý Huynh đã phá vỡ sự thống trị của nền cờ số tướng 1 Trung Quốc để làm nên lịch sử cho cờ tướng Việt Nam.

Tác giả: Hoài Phương

Nguồn tin: qdnd.vn