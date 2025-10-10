Kịp thời ngăn chặn vụ chuyển 300 triệu đồng của cụ bà 75 tuổi cho đối tượng giả “cán bộ điều tra”

Ngày 9/10, Công an xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến 300 triệu đồng.

Công an xã Phúc Trạch kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo chiếm đoạt 300 triệu đồng. Ảnh: CAHT



Trước đó, nhận được thông tin bà N.T.T. (75 tuổi, trú tại thôn 10, xã Phúc Trạch) có biểu hiện bất thường khi đến ngân hàng rút toàn bộ số tiền 300 triệu đồng. Nắm bắt được thông tin lực lượng Công an xã Phúc Trạch nhanh chóng tiếp cận, xác minh sự việc.

...

Qua làm việc, bà T. cho biết, đã nhận được một cuộc điện thoại từ một người lạ tự xưng là cán bộ cơ quan công an. Đối tượng thông báo bà có liên quan đến một vụ án mua bán trái phép chất ma túy và yêu cầu bà phải lập tức chuyển 300 triệu đồng vào tài khoản do chúng cung cấp để “phục vụ điều tra”. Đối tượng đe dọa nếu bà tiết lộ thông tin cho bất kỳ ai sẽ bị bắt giữ và xử lý hình sự. Quá hoảng sợ, bà T. đã đến ngân hàng rút tiền để làm theo yêu cầu.

Công an xã Phúc Trạch đã giải thích và tuyên truyền để bà T. hiểu rõ về thủ đoạn lừa đảo tinh vi của các đối tượng mạo danh cơ quan chức năng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Qua sự việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không làm theo bất kỳ yêu cầu nào qua điện thoại, đặc biệt là những cuộc gọi mạo danh cơ quan công an, tòa án, viện kiểm sát và các cơ quan chức năng khác với nội dung đe dọa và yêu cầu chuyển tiền. Khi gặp tình huống tương tự hoặc có nghi vấn, người dân cần liên hệ ngay với cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, hướng dẫn xử lý kịp thời.

Tác giả: Xuân Sinh

Nguồn tin: daibieunhandan.vn