Kinh hoàng khoảnh khắc tấm thép hơn 10 tấn rơi đè bẹp cabin xe rác, tài xế tử vong

Theo thông tin ban đầu thì vào khoảng 2 giờ sáng ngày 27/3, xe đầu kéo do tài xế 35 tuổi điều khiển, chở hàng siêu trường là tấm thép hình lưỡi liềm dài khoảng 15 m, nặng hơn 10 tấn lưu thông từ hướng Nhà Bè đi về trung tâm.

Từ camera nhà dân ghi lại thì khi đến chân cầu Kênh Tẻ, xe đầu kéo gặp một ôtô đỗ bên trái nên phải dừng lại. Do tấm thép chở trên xe có bề ngang lớn hơn rơ-moóc, phần dôi ra ngoài, ôtô chở rác đang đổ dốc lao tới, tông trúng.

Cú va chạm mạnh khiến tấm thép trên rơ-moóc trượt khỏi vị trí, rơi xuống đè bẹp cabin xe rác. PLO thông tin tại hiện trường, phần đầu xe tải biến dạng hoàn toàn, kính chắn gió vỡ vụn. Tài xế 55 tuổi được đưa vào Bệnh viện đa khoa Nguyễn Thị Thập cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Tấm thép nằm chắn ngang mặt đường khiến tuyến lưu thông sáng cùng ngày bị phong tỏa hoàn toàn. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn