Kinh hoàng cảnh tượng đất đá đổ sập khiến ít nhất 70 người thiệt mạng

Một vụ sạt lở đất kinh hoàng đã chôn vùi hàng chục thợ mỏ thủ công vào ngày 15/11 tại một mỏ khai thác bất hợp pháp gần thành phố giàu đồng ở miền Nam Congo, khiến ít nhất 70 người thiệt mạng, theo chính quyền địa phương.

Vụ sạt lở xảy ra tại Kawama, một thị trấn khai thác mỏ cách Kolwezi khoảng 20 km, thuộc tỉnh Lualaba. Nhân chứng và quan chức cho biết các khu khai thác không ổn định tại mỏ phi chính thức, được cho là khai thác đồng hoặc cobalt, bất ngờ sụp xuống mà không có cảnh báo.

Clip hiện trường sự việc

Chính quyền tỉnh xác nhận con số tử vong là 70, trong khi một số nguồn địa phương ước tính có thể lên tới 132 người, khi các đội cứu hộ tiếp tục tìm kiếm qua đống đổ nát. Nhiều nạn nhân là thợ mỏ làm việc trong điều kiện nguy hiểm đặc trưng của các mỏ khai thác bất hợp pháp tại khu vực này.

Các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn vẫn đang diễn ra vào thứ Bảy, nhưng gặp nhiều khó khăn do địa hình không ổn định, các ụ đất đá và thời tiết xấu, các quan chức cảnh báo nguy cơ xảy ra thêm sập lở.

Khai thác mỏ thủ công diễn ra phổ biến tại vùng mỏ giàu khoáng sản của Congo, bất chấp các tai nạn chết người thường xuyên.

Tác giả: Phạm Trang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn