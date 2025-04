Kinh hãi phát hiện 7 con rắn "làm ổ" trong máy điều hòa

Trưa 27-4, gia đình chị Nguyễn Thị H., ngụ tại xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, đã trải qua một phen hãi hùng khi phát hiện có dấu hiệu bất thường từ chiếc máy điều hòa trong nhà.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Thợ sửa máy bắt được tổng cộng 7 con rắn trong máy điều hòa

Theo chị H., do trời nắng nóng, trưa 27-4, chị định bụng bật máy để ngủ thì phát hiện một chiếc đuôi lạ thò ra từ khe máy. Ban đầu, chị H. nghĩ đó là đuôi chuột nhưng con gái chị cho rằng có thể là đuôi rắn nên gia đình đã liên hệ thợ sửa chữa điều hòa đến để kiểm tra.

Khi nắp máy được mở ra, cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt khi cả "ổ" rắn nằm trong chiếc điều hòa. Thợ sửa máy đã lần lượt bắt được tổng cộng 7 con rắn ẩn náu bên trong.

Qua quan sát, người dân nhận định đây là loại rắn cườm, thuộc họ rắn nước và hoàn toàn không có độc.

... 7 con rắn trú ngụ trong máy điều hòa được cho là rắn cườm, loại không có độc



Được biết, khu vực phía sau nhà chị H. có nhiều cây cối rậm rạp, rất có thể đây là con đường mà đàn rắn đã theo đường ống dẫn của máy điều hòa để bò vào trú ngụ.

Theo các chuyên gia, vào mùa hè nóng bức, hệ thống đường ống thoát nước của máy điều hòa có thể là một môi trường lý tưởng, mát mẻ và kín đáo, thu hút rắn tìm đến trú ẩn. Rắn có thể dễ dàng chui theo đường ống thải và xâm nhập vào bên trong cục lạnh của điều hòa.

Để phòng tránh những trường hợp tương tự, các chuyên gia khuyến cáo người dùng nên thực hiện bảo dưỡng điều hòa định kỳ, bao gồm việc vệ sinh cả dàn nóng và cục lạnh. Đặc biệt, người dân không nên lắp đặt dàn nóng của điều hòa quá gần mái nhà hoặc các tán cây xanh.

Bên cạnh đó, việc thường xuyên dọn dẹp và làm sạch cây cối xung quanh nhà cũng rất quan trọng để ngăn chặn rắn và các loài côn trùng khác tìm đến trú ngụ.

Tác giả: Trần Thường



Nguồn tin: Báo Người Lao Động