Clip: Bị cục nóng điều hòa rơi trúng đầu, nam thanh niên tử vong

Theo NDTV, một thanh niên 18 tuổi đã tử vong trong một tai nạn bất ngờ sau khi một chiếc máy điều hòa rơi trúng đầu anh ta ở Doriwala, trên đường Desh Bandhu Gupta, Delhi, Ấn Độ hôm 17/8.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, Jitesh, 18 tuổi, đang ngồi trên chiếc xe tay ga của mình và nói chuyện với Pranshu, 17 tuổi.

Cục nóng điều hòa rơi trúng đầu nam thanh niên 18 tuổi.

Khi cả hai đang ôm nhau, cục nóng điều hòa ở tầng 2 của một tòa nhà bất ngờ rơi xuống trúng đầu Jitesh, khiến cậu tử vong ngay tại chỗ. Pranshu cũng bị thương trong vụ tai nạn.

Được biết, Jitesh sống ở khu Doriwala của Delhi trong khi Pranshu là cư dân của Patel Nagar.

Cảnh sát đã lập hồ sơ vụ án và bắt đầu điều tra.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn