Kiện toàn tổ chức bộ máy Công an tỉnh

Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh phát biểu giao nhiệm vụ.

Chiều ngày 05/9, Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức Lễ công bố Quyết định về kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong Công an tỉnh và điều động, bố trí cán bộ Công an các đơn vị, địa phương theo Đề án của Bộ Công an.

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Trà Vinh giảm 03 đơn vị cấp phòng (từ 28 đơn vị, còn 25 đơn vị).

Theo đó: (1) Sáp nhập Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc vào Phòng Tham mưu; (2) Sáp nhập Phòng Cảnh sát môi trường vào Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và điều chỉnh tên gọi thành Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường; (3) Sáp nhập 02 phòng nghiệp vụ thuộc lực lượng An ninh Công an tỉnh.

Ban Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định cho các đơn vị theo Đề án Bộ Công an.

Đối với Công an các huyện, thị xã, thành phố: Sáp nhập Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc về Đội Tổng hợp và đổi tên thành Đội Tham mưu. Đồng thời, trao quyết định điều động, bổ nhiệm đối với 10 lãnh đạo cấp phòng trong đợt này.

Khẩn trương ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ đối với lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Việc kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong tinh, gọn, mạnh thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ, nỗ lực lớn của Đảng ủy Công an Trung ương trong việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về kiện toàn tổ chức bộ máy.

Qua đó, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác trong thời gian tới, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan trực tiếp đến việc sáp nhập, tổ chức lại, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ khẩn trương ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ đối với lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị bảo đảm khách quan, dân chủ, công khai, minh bạch để triển khai ngay các nhiệm vụ công tác chuyên môn và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của đơn vị.

Các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy được điều động, bố trí nhận nhiệm vụ công tác mới, sớm ổn định, tiếp cận ngay công việc, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và năng lực công tác để vận dụng vào công việc mới, duy trì đoàn kết, quy tụ cán bộ, chiến sĩ, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ ở đơn vị mới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Nguồn tin: Báo Chính Phủ