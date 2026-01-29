Kiểm tra quán cà phê, phát hiện đôi nam nữ đang mua bán dâm

Ngày 29-1, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long, Công an xã Vĩnh Xuân vừa triệt xóa điểm mại dâm núp bóng quán cà phê.

Trước đó, vào chiều 19-1, Công an xã Vĩnh Xuân tiến hành kiểm tra quán cà phê Hương Trà (ấp Vĩnh Thành A) phát hiện một đôi nam, nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm nên tiến hành lập biên bản.

Qua làm việc, người đàn ông khai tên D.B.N (SN 1993, ngụ xã Trà Ôn) và người phụ nữ tên N.T.L (SN 1970, ngụ xã Tân Hào). Ngoài ra, lực lượng kiểm tra thu giữ các tang vật liên quan.

...

Qua đấu tranh, các đối tượng thừa nhận hành vi mua bán dâm với số tiền 220.000 đồng mỗi lần quan hệ.

Đáng chú ý, quán cà phê trên từng có tiền lệ hoạt động mua bán dâm đã bị xử lý nhưng hiện vẫn tái phạm.





Tác giả: Ca Linh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động