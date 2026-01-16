Kiểm tra căn hộ chung cư, phát hiện 2 đôi nam nữ "bay lắc", mua bán dâm

Ngày 15-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối Hoàng Xuân Tùng (SN 1990, thường trú tại khu Xuân Trung, phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh); Đào Mạnh Thành (SN 1979, trú tại tổ 5, khu Giếng Đáy 7, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh); Trần Thị Kim Ánh (SN 1997, trú tại khu phố Tây Trì, phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, Công an phường Bãi Cháy bất ngờ kiểm tra một căn hộ tại chung cư Dragon Castle, thuộc tổ 10, khu 10, phường Bãi Cháy và phát hiện 4 người, gồm: Hoàng Xuân Tùng, Đào Mạnh Thành, Trần Thị Kim Ánh và Ng.T.H.Tr. (SN 2002, trú tại ấp An Hòa, xã Gia Hòa 2, TP Cần Thơ) có biểu hiện nghi vấn liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngay sau đó, lực lượng công an đã tiến hành xét nghiệm nhanh, kết quả cả 4 đối tượng đều dương tính với các chất ma túy.

Quá trình đấu tranh, các đối tượng Hoàng Xuân Tùng, Đào Mạnh Thành và Trần Thị Kim Ánh đã khai nhận và tự nguyện đầu thú về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại căn hộ trên vào ngày 20-12.

Đáng chú ý, Trần Thị Kim Ánh và Ng.T.H.Tr. khai nhận hành vi bán dâm cho 2 đối tượng Tùng và Thành. Theo đó, ngày 19-12, Hoàng Xuân Tùng và Đào Mạnh Thành có nhu cầu sử dụng ma túy và mua dâm. Do có quen biết từ trước, Tùng đã liên hệ với Ánh và Tr. để thỏa thuận việc mua dâm phục vụ trong quá trình tổ chức sử dụng ma túy.

