Thực đơn hàng ngày cho "chuyện ấy" thăng hoa

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bên cạnh yếu tố tinh thần, luyện tập thì dinh dưỡng có vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao sức khỏe, duy trì sinh lực.

Từ những bí quyết của người xưa...

Từ thời xa xưa, không chỉ ở các nước phương Đông mà cả các nước phương Tây, việc ăn uống như thế nào để bổ thận tráng dương hay ăn nhũng thứ gì để tăng cao khả năng tình dục, sinh sản đã rất được quan tâm, đặc biệt ở các tầng lớp vua chúa, hay giai cấp thống trị.

Các đầu bếp cung đình trong những vương triều La Mã, thường có bí quyết chế biến các món ăn mà họ cho rằng có tính kích dục như thịt gà, vịt nấu với rượu vang đỏ, hoặc sữa trộn với nhân quả thông, hay nấm nấu với thịt chim sẻ.

Để tăng hoạt động tình dục và hứng thú luôn dồi dào ngay cả khi đã cao niên, các nhà quý tộc thời phục hưng thường dùng các món ăn nấu từ thịt chim bồ câu và chim sẻ.

Các nước phương Đông như Trung Quốc, Việt Nam, từ xa xưa cũng đã có những món ăn hay bài thuốc cổ truyền từ động vật hay bộ phận sinh dục của một số con vật và thực vật được cho là có tác dụng nâng cao, duy trì khả năng tính dục.

Trong nhân gian Việt Nam vẫn còn lưu truyền những thang thuốc của vua Gia Long, Minh Mạng, những thức ăn, thức uống trị bệnh liệt dương như: rượu rắn tam xà, ngũ xà, rượu tắc kè, rượu bìm bịp, cá ngựa, sừng con tê giác, lộc nhung, cao lộc, ngọc dương..

Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có một công trình nghiên cứu nào mang tính khoa học có thể chứng minh được tính giá trị của các bài nêu trên.

Đời sống tình dục viên mãn không chỉ là vấn đề của kỹ thuật hay tâm lý, mà còn là kết quả của một cơ thể khỏe mạnh từ bên trong. (Ảnh minh họa)

Vai trò của dinh dưỡng với đời sống tình dục

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, một số thực phẩm dưới đây có chứa hàm lượng L-arginine cao, đó là hạt "Chinese tallow tree-nut" (còn gọi là cây Dâm Dương Thảo) với tỷ lệ chứa hàm lượng L-arginine cao nhất, 57.6% nghĩa là hơn 1/2 trọng lượng, ngoài ra một số thực phẩm khác có hàm lượng L-arginine từ 4g/100g trở lên, có thể kể đến: bột lòng trắng trứng 5.0, cá kho 4.6, bột cá 5.2, thịt đông - Gelatin 7.86, bột đậu phộng 6.27, hạt bông 5.6, hạt bí 4.8, hạt mè…

Tuy nhiên, một chế độ ăn giàu arginine là chưa đủ, vì nếu thiếu một số vitamin và khoáng chất khác sẽ khiến cơ thể suy yếu, bệnh tật và ham muốn tình dục cũng giảm ở cả đàn ông và phụ nữ. Một số vi chất dinh dưỡng quý giá sau có thể cơ thể nâng cao sức khỏe và khả năng tính dục.

Kẽm: thiếu kẽm sẽ ảnh hưởng bài tiết hypophysiotropic, làm cho chức năng tuyến sinh dục suy giảm, teo tinh hoàn, khả năng tình dục suy thoái, kẽm có liên quan đến chất lượng của tinh dịch.

Thiếu kẽm cũng là nguyên nhân chính làm chức năng thận suy thoái, gây ra liệt dương cho người bệnh. Các loại hải sản như: nghêu, sò, hàu... thịt đỏ và nội tạng động vật đều là nguồn cung cấp kẽm rất tốt. Các loại hoa quả khô, mầm ngũ cốc và lúa mạch cũng chứa nhiều kẽm.

Hàu là thực phẩm chứa nhiều kẽm, tốt cho nam giới. (Ảnh minh họa)

Canxi: trong tinh dịch của người bình thường, hàm lượng ion canxi 210 - 280mg/dl, nồng độ ion canxi trong tinh dịch có tác dụng quan trọng đối với sự vận động của tinh trùng, bởi lẽ canxi tiết sự co rút của cơ trơn và duy trì thần kinh hưng phấn.

Canxi có nhiều trong sữa và chế phẩm từ sữa, đậu nành và chế phẩm từ đậu, rong biển, cũng có thể ăn cả vỏ lẫn xương của các con cá nhỏ, tép và một số quả khô chứa nhiều canxi.

Thiếu vitamin A: có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động của các tổ chức tế bào sinh dục trong việc sản sinh tinh trùng và trứng cũng như làm thay đổi cấu trúc của các bộ phận sinh dục như: ống dẫn tinh, tuyến tiền liệt, tử cung, buồng trứng… Vitamin A có nhiều trong lòng đỏ trứng gà, sữa, dầu cá, rau lá xanh…

Vitamin B2: Thiếu loại vitamin này dẫn tới những tổn thương nghiêm trọng cho lớp niêm mạc của các cơ quan trong cơ thể, trong đó có các cơ quan sinh dục. Vitamin B2 có nhiều trong gan động vật, cá tươi, rau cần, đậu tương, cà rốt, sữa…

Vitamin B12: đóng vai trò quan trọng trong việc sản sinh cũng như nâng cao "chất lượng" tinh trùng. Đàn ông ăn chay trong thời gian dài vì thiếu vitamin B12, lượng tinh dịch sản sinh thấp hơn, tác động đến công năng sinh lý bình thường. Nên ăn nhiều thịt lợn, trứng, sữa, pho mát… để bổ sung vitamin B12 cho cơ thể.

Vitamin D: giúp đàn ông duy trì độ cường tráng của cơ bắp và độ khỏe của xương, vốn là hai yếu tố cần thiết tạo nên hưng phấn tình dục. Bạn cũng có thể bổ sung vitamin D từ dầu gan cá, rau lá xanh đậm, lòng đỏ trứng, gan, cá thu, sữa, cá hồi, cá mòi và cá ngừ.

Những thực phẩm này không chỉ giúp khoẻ xương mà còn có thể tăng cường hệ thống miễn dịch, cân bằng các hormon giới tính.

Cho dù có các vi chất "tình yêu" bổ trợ, nhưng bạn cũng cần phải thực hiện một chế độ dinh dưỡng cân đối, hợp lý và đa dạng kết hợp với các bài tập luyện, vận động bền sức. Điều này sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh, tăng cường sinh lực và duy trì đời sống gối chăn.

Việc thay đổi chế độ ăn uống không phải là một giải pháp cấp tốc, nhưng là một chiến lược lâu dài, hiệu quả và tự nhiên để nuôi dưỡng sự thân mật và đam mê. Bằng cách bổ sung những thực phẩm này vào thực đơn hàng ngày, bạn không chỉ cải thiện "chuyện ấy" mà còn nâng cao sức khỏe tổng thể.

Tác giả: Yên Thanh (T/H)

Nguồn tin: giadinhonline.vn