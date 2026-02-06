Tan vỡ vì những ông chồng thích 'phát loa' chuyện gia đình

Ảnh minh họa: Freepik

"Bản án" từ những lời miệt thị của người chồng gia trưởng

Hơn 2 năm kể từ ngày sinh con, chị Mai (30 tuổi) chưa một ngày được thảnh thơi. Trước đây, chị là một nhân viên văn phòng năng nổ. Nhưng từ khi có con, anh Hoàng, chồng chị, nhất quyết bắt chị ở nhà với lý do không tin tưởng giao con cho người giúp việc. Tưởng rằng đó là sự lo lắng cho con, hóa ra lại là khởi đầu cho một chuỗi ngày chị bị "giam lỏng" trong sự coi thường.

Thu nhập của Hoàng mỗi tháng vỏn vẹn hơn chục triệu đồng, một con số khiêm tốn giữa thời buổi đắt đỏ. Thế nhưng, cách anh quản lý tài chính lại khiến Mai nghẹt thở. Mỗi tháng, anh chỉ đưa cho vợ 4-5 triệu đồng để lo bỉm sữa, ăn uống cho cả gia đình, còn lại đem biếu mẹ mình hết. Với số tiền ít ỏi đó, Mai phải chắt bóp từng đồng, thậm chí không dám mua cho mình một chiếc áo mới. Vậy mà, thay vì thấu hiểu, Hoàng luôn dành cho vợ cái nhìn khinh rẻ, coi thường cô là kẻ "ăn bám", không biết làm ra tiền.

Nỗi đau không dừng lại ở đó. Hoàng có một sở thích tai hại là "vạch áo cho người xem lưng". Đi đến đâu, từ quán bia với bạn bè đến những buổi họp mặt họ hàng, anh đều kể xấu vợ một cách không thương tiếc. Mai đã không ít lần chết lặng khi nghe những lời đồn đại quay ngược lại tai mình. Hoàng rêu rao với mọi người rằng: "Vợ tao ở nhà mỗi chăm con mà cũng không xong. Chăm kiểu gì mà con lúc nào cũng còi cọc. Nhà cửa thì bừa bộn".

Thậm chí, những chuyện tế nhị nhất cũng được anh đem ra làm trò cười cho thiên hạ. Anh không ngần ngại chê bai vợ mình lôi thôi, bẩn thỉu: "Vợ tao tắm loáng cái là xong, thảo nào người lúc nào cũng hôi rình rình…". Không chỉ hạ thấp vợ, anh còn quay sang mỉa mai cả gia đình nhà ngoại. Mai cảm thấy bất lực và chán nản cùng cực khi biết chồng mình dùng việc hạ thấp giá trị của vợ để đẩy giá trị bản thân lên cao trước mặt người khác. Sự tôn trọng chồng đã hoàn toàn biến mất, để lại trong chị một khoảng trống tan hoang và ý định muốn buông xuôi tất cả.

Khi mọi mâu thuẫn gia đình đều được "phát loa" ra ngoài

Khác với câu chuyện của chị Mai, chị Lan (32 tuổi) lại rơi vào một bi kịch khác: Sự xâm phạm thô bạo vào quyền riêng tư và tinh thần. Trong cuộc sống hàng ngày, việc vợ chồng có những lúc "cơm không lành, canh không ngọt" là điều khó tránh khỏi. Chị Lan thừa nhận mình cũng có lúc ăn nói không khéo, không đúng thời điểm. Tuy nhiên, thay vì đóng cửa bảo nhau, anh Kiên, chồng chị, lại có thói quen đem mọi chuyện kể lể cho cả thế giới biết.

Bất cứ mâu thuẫn nhỏ nào, dù chỉ là chuyện lời ăn tiếng nói thường ngày, anh Kiên cũng lập tức gọi điện "tâm sự" với chị gái, em gái rồi đến mẹ đẻ. Chưa dừng lại ở đó, anh còn mang những chuyện riêng tư nhất trong nhà đi kể với cả hai bên gia đình, biến chị Lan thành tâm điểm của những lời bàn tán, chỉ trích.

Cảm giác bị phản bội bởi chính người chồng của mình khiến chị Lan rơi vào trạng thái áp lực kinh khủng. Chị chia sẻ rằng, trong quan niệm của chị, sai đúng thì nên bảo nhau sửa đổi, bởi không ai có quyền mắng chửi, hạ thấp hay làm tổn thương tinh thần người khác, đặc biệt là giữa vợ và chồng. Việc anh Kiên liên tục "phát loa" những góc khuất gia đình khiến chị Lan cảm thấy cuộc hôn nhân này không còn là tổ ấm mà là một nơi độc hại, đầy rẫy những nguy hiểm về mặt tinh thần. Chị cảm thấy kiệt quệ và cô độc khi nhận ra người đàn ông mình yêu thương lại chính là người đẩy mình vào sự bất hạnh.

Sự kiệt quệ từ những vết thương không chảy máu

Việc những người đàn ông thích "phát loa" chuyện gia đình không phải là hiếm. Những người chồng ấy có lẽ không hiểu rằng, mỗi lời nói xấu vợ không làm họ trông cao thượng hay bản lĩnh hơn trong mắt người đời. Ngược lại, nó chỉ cho thấy sự nhỏ mọn, ích kỷ và thiếu trách nhiệm của một người trụ cột gia đình.

Những người vợ như chị Mai, chị Lan đã bước vào hôn nhân với niềm tin rằng đó sẽ là nơi tràn ngập hạnh phúc, nơi họ được vỗ về mỗi khi mệt mỏi. Thế nhưng, thực tế phũ phàng đã tước đi của họ quyền được tôn trọng. Việc bị chồng hạ thấp giá trị trước mặt người khác không chỉ là sự xúc phạm mà còn là một hình thức bạo lực tinh thần kín đáo nhưng đau đớn. Nó bào mòn sự tự tin, khiến họ cảm thấy mình vô dụng và cô độc ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Sự độc hại trong hôn nhân không chỉ đến từ những cú tát hay trận đòn roi, nó còn đến từ những lời mắng chửi, những lời nói xấu. Khi một người chồng chọn cách "vạch áo cho người xem lưng", họ đã tự tay cắt đứt sợi dây kết nối với bạn đời. Một khi người phụ nữ đã cảm thấy kiệt quệ, chán nản cùng cực và không còn được tôn trọng, họ sẽ rất khó để có thể tiếp tục duy trì một cuộc hôn nhân tan hoang như thế.

