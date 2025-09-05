Khống chế nam thanh niên, phát hiện thêm đôi tình nhân bán ma túy

Theo tài liệu điều tra ban đầu, khoảng 19h ngày 27/8, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại Quốc lộ 8A, thuộc xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng chức năng phát hiện Lê Quang Chiến (SN 1994) trú thôn Hoàng Nam, xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành theo dõi.

Lê Quang Chiến cùng tang vật tại CQĐT.

Khi đến khu vực thôn Bồng Phài, xã Sơn Tây, Tổ công tác yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra nhưng Chiến không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy, đồng thời vứt một túi nilong sang bên lề đường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tổ công tác sau đó đã khống chế, bắt giữ Lê Quang Chiến.

Lê Quang Chiến khai đang trên đường mua ma túy về đến địa điểm này thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, lo sợ bị phát hiện nên đã ném số ma túy mới mua sang bên lề đường. Tổ công tác đã thu giữ túi nilong Chiến vứt bên lề đường chứa 20,95 gam Methamphetamine.

Số ma túy nói trên Chiến khai mua của Trần Thị Thương (SN 1989), (thường gọi là Thương Bình) nhà ở xã Sơn Tây, hiện sinh sống tại đường Trần Kim Xuyến, xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Bị can Trần Thị Thương và Nguyễn Phi Hùng.

Làm việc với Cơ quan điều tra, Trần Thị Thương khai ma túy được một người đàn ông ở Lào cho cách đây khoảng một tháng khi người này sang Việt Nam khám bệnh. Thương cất giấu số ma túy này tại nhà trọ để bán kiếm lời.

Khi Lê Quang Chiến hỏi mua thì Thương gọi điện cho người yêu mình là Nguyễn Phi Hùng (SN 1999, quê ở Bản Huống, xã Châu Hồng, tỉnh Nghệ An, chỗ ở hiện tại: thôn Đại Vường, xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) đến đón để cùng mang ma túy đi giao cho Chiến tại địa điểm đã hẹn trước.

Trần Thị Thương là đối tượng đã có tiền án về tội "Mua bán trái phép chất ma túy"; Nguyễn Phi Hùng cũng là đối tượng vừa chấp hành án xong về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" vừa trở về địa phương từ đầu năm nay.

Hành vi của Lê Quang Chiến đã đủ yếu tố cấu thành tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” quy định tại khoản 2 Điều 249 BLHS. Hành vi của Trần Thị Thương và Nguyễn Phi Hùng đã đủ yếu tố cấu thành tội “Mua bán trái phép chất ma túy” quy định tại khoản 2 Điều 251 BLHS.

Hiện, vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Anh Bắc

Nguồn tin: congly.vn