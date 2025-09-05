Nhân viên Triều Tiên cẩn thận thu dọn phòng họp của ông Kim Jong-un ở Bắc Kinh

Phóng viên Điện Kremlin Alexander Yunashev ngày 3-9 đăng đoạn video trên Telegram, cho thấy hai nhân viên trong đoàn tháp tùng của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cẩn thận thu dọn căn phòng tại Điếu Ngư Đài ở thủ đô Bắc Kinh - Trung Quốc. Đây là nơi ông Kim Jong-un hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong hơn 2 giờ đồng hồ.

Trong video, hai nhân viên đã nhanh chóng tiến vào khu vực họp ngay sau khi hai nhà lãnh đạo rời đi. Một người cẩn thận lau chùi lưng ghế mà ông Kim đã ngồi, trong khi người còn lại mang chiếc ly ông đã uống đi. Không một bề mặt nào bị bỏ sót, từ tay vịn bằng gỗ, phần bọc ghế đến chiếc bàn bên cạnh đều được lau chùi kỹ lưỡng cho đến khi không còn dấu vết.

Nói như nhà báo Nga Alexander Yunashev, đoàn tháp tùng của lãnh đạo Triều Tiên đã "hủy bỏ mọi dấu vết về sự hiện diện của ông Kim".

Nhân viên Triều Tiên lau sạch vật dụng ông Kim Jong-un chạm vào trong căn phòng ở Bắc Kinh ngày 3-9. Ảnh: Telegram



Theo trang Firstpost, mặc dù lý do chính xác cho việc vệ sinh kỹ lưỡng này không được tiết lộ, nhiều chuyên gia tin đây là biện pháp phòng ngừa.

Sự việc tương tự đã từng xảy ra trước đây. Vào năm 2023, trong cuộc gặp với ông Putin tại một cảng vũ trụ của Nga, các nhân viên an ninh của ông Kim cũng khử trùng chiếc ghế ông đã sử dụng. Nhà báo Andrei Kolesnikov của tờ Kommersant (Nga) viết rằng "chiếc ghế trở thành đối tượng quan tâm lớn nhất của phía Triều Tiên".

Theo tình báo của Nhật Bản và Hàn Quốc, việc dọn dẹp kỹ lưỡng này chỉ là một phần trong nỗ lực lớn hơn của Triều Tiên nhằm bảo vệ thông tin sức khỏe của nhà lãnh đạo. Ông Kim được cho là đã mang theo một nhà vệ sinh cá nhân trên chuyến tàu bọc thép đến Bắc Kinh.

Nhà vệ sinh bí mật này được thiết kế để bảo vệ ADN của ông và ngăn chặn bất kỳ thông tin nào về sức khỏe của ông bị rò rỉ - tạp chí Nikkei Asia dẫn lời một quan chức tình báo Hàn Quốc.

Việc bảo vệ dấu vết sinh học không chỉ là mối bận tâm của riêng ông Kim Jong-un. Ông Putin cũng có những biện pháp kỹ lưỡng để bảo vệ ADN.

