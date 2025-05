B.ắ.t nữ n.g.hi p.h.ạ.m mua bán m.a t.ú.y trốn chạy trên xe khách

Nguyễn Thị Tâm tại thời điểm lực lượng chức năng tạm giữ - Ảnh: Công an cung cấp

Chiều 19-5, lãnh đạo Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Yên xác nhận tổ tuần tra kiểm soát của Trạm cảnh sát giao thông Tuy An đã phối hợp với Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh tạm giữ nghi phạm Nguyễn Thị Tâm (40 tuổi, trú huyện Đô Lương, Nghệ An).

Trước đó Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Tâm, do liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên nữ nghi phạm đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, lúc 23h05 ngày 17-5, tổ công tác của Trạm cảnh sát giao thông Tuy An phối hợp với lực lượng của Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy dừng xe khách mang biển số 51B-260.xx lưu hành trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam.

Khi kiểm tra xe khách, tổ công tác phát hiện Nguyễn Thị Tâm đang nằm trên xe. Khuôn mặt của nữ nghi phạm được quấn băng thun do mới phẫu thuật thẩm mỹ.

Ngay khi phát hiện Nguyễn Thị Tâm, lực lượng của Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Phú Yên đã đưa nghi phạm về trụ sở để làm việc, xác định đây là nghi phạm đang được Công an tỉnh Nghệ An truy tìm.

Lực lượng chức năng của Phú Yên đã hoàn tất các thủ tục để bàn giao nghi phạm cho Công an tỉnh Nghệ An xử lý theo quy định.

