Huy động lực lượng chữa cháy rừng trong đêm, phát hiện 1 thi thể

Lực lượng chức năng chữa cháy rừng trong đêm. Ảnh: VT.



Vào lúc 18h45 ngày 4/9, đám cháy bùng phát tại khu vực rừng tràm thuộc thôn 6, xã Phú Vinh, TP Huế trên diện tích của các hộ gia đình ông Trần Sang (61 tuổi) và ông Trần Mãi (70 tuổi).

Ngay sau khi nhận tin báo, Đồn Biên phòng Vinh Xuân, Bộ đội Biên phòng thành phố Huế đã khẩn trương huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương và người dân triển khai lực lượng chữa cháy.

Đến 19h13 cùng ngày, đám cháy được khoanh vùng, diện tích bị ảnh hưởng khoảng 1ha. Khoảng 20h, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

...

Đặc biệt, trong khu vực xảy ra đám cháy, các lực lượng chức năng phát hiện 1 thi thể. Qua nhận dạng ban đầu, nạn nhân là ông T.M.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do ông M. - biểu hiện thần kinh không ổn định, trong lúc đốt thực bì thì xảy ra hỏa hoạn dẫn đến sự việc.

Hiện Đồn Biên phòng Vinh Xuân đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ vụ việc.

Tác giả: Nguyễn Quốc



Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết

