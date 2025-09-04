Bất ngờ với mức thu nhập của ông Phạm Nhật Vượng tại Vingroup

Theo báo cáo tài chính soát xét bán niên 2025 của Tập đoàn Vingroup – CTCP và CTCP Vinhomes, nửa đầu năm, ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục duy trì chính sách quen thuộc: không nhận thù lao tại tập đoàn cũng như công ty con.

Đây là truyền thống mà vị tỷ phú đã duy trì nhiều năm qua, trong khi đó một số lãnh đạo khác nhận thù lao tiền tỷ. Tại Vinhomes, nửa đầu năm doanh nghiệp đã chi trả hơn 10,4 tỷ đồng cho các lãnh đạo, nổi bật Chủ tịch Phạm Thiếu Hoa nhận hơn 5 tỷ đồng, Thành viên HĐQT Nguyễn Diệu Linh cũng nhận 1,6 tỷ đồng.

Nửa đầu năm nay, Vingroup cũng ghi 6,9 tỷ đồng tiền thù lao cho các Thành viên HĐQT. Trong đó Phó Chủ tịch HĐQT Phạm Thuý Hằng và Phạm Thu Hương mỗi người nhận 1,49 tỷ đồng, tương đương hơn 248 triệu đồng/tháng. Thậm chí Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Việt Quang còn nhận gần 2 tỷ đồng trong nửa đầu năm nay, tương đương hơn 330 triệu đồng/tháng.

Thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng Quản trị Vingroup.

"Sếp 0 đồng" không phải chuyện hiếm tại các doanh nghiệp lớn trên sàn chứng khoán, điển hình như ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Tập đoàn FPT (HoSE: FPT), Chủ tịch HĐQT Masan Nguyễn Đăng Quang, ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch HĐQT Thế Giới Di Động (HoSE: MWG), bà Nguyễn Thanh Phượng - Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Vietcap,… đều không nhận thù lao trong nhiều năm qua.

Thực tế, việc không nhận thù lao không đồng nghĩa với việc lãnh đạo doanh nghiệp không có lợi ích. Ở nhiều tập đoàn lớn, trong đó có Vingroup, giá trị tài sản và lợi ích của các lãnh đạo chủ yếu gắn với cổ phiếu. Ông Phạm Nhật Vượng hiện đang nắm giữ gần 450.000 cổ phiếu VIC, đồng thời sở hữu gián tiếp ở nhiều công ty thành viên. Khi giá cổ phiếu VIC hay cổ phiếu VinFast tăng, giá trị tài sản ròng của ông sẽ gia tăng tương ứng, mang lại lợi ích tài chính lớn hơn rất nhiều so với thù lao thông thường.

Theo dữ liệu từ Forbes, tại ngày 3/9, tổng tài sản của Tỷ phú Phạm Nhật Vượng ở mức 12,8 tỷ USD, tăng hơn 3 lần so với con số 4,1 tỷ USD hồi đầu năm nay. Thành quả này có được nhờ đà tăng phi mã của các cổ phiếu "họ Vingroup" từ đầu năm đến nay, trong đó VIC tăng hơn 3 lần, VHM tăng 2,5 lần và VRE tăng gần gấp đôi.

Điều gây chú ý không chỉ nằm ở con số 0 trong bảng thù lao, mà còn ở khoản đầu tư khổng lồ từ "túi riêng" mà ông Vượng dành cho VinFast. Trong quý II/2025, ông đã rót thêm khoảng 18.000 tỷ đồng vào hãng xe điện này, nâng tổng mức hỗ trợ trong nửa đầu năm lên 23.000 tỷ đồng.

Tính từ năm 2023 đến hết quý II/2025, số vốn cá nhân mà ông bơm vào VinFast đã ở mức 50.167 tỷ đồng (tương đương gần 1,9 tỷ USD) – cao hơn cả mức cam kết ban đầu là 50.000 tỷ đồng đến hết năm 2026.

Trong nửa đầu năm 2025, Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã rót 23.000 tỷ đồng vào VinFast.

Báo cáo tài chính cũng cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2025, hoạt động sản xuất và các dịch vụ liên quan (bao gồm VinFast) của Vingroup ghi nhận doanh thu thuần 33.000 tỷ đồng và lỗ trước thuế 24.447 tỷ đồng.

Đáng chú ý, hãng xe này đã đặt mục tiêu đạt điểm hòa vốn gộp vào năm 2025 và hòa vốn EBITDA (thu nhập trước lãi vay, thuế và khấu hao) vào năm 2026.

Về hoạt động bán hàng, trong nửa đầu năm, VinFast bàn giao 72.167 ô tô điện ra thị trường toàn cầu, tăng gấp 3,2 lần so với cùng kỳ năm 2024. Tại Việt Nam, VinFast duy trì vị thế dẫn đầu thị trường ô tô với 67.569 xe được giao trong cùng kỳ. Ở mảng xe máy điện, hãng lập kỷ lục mới với 114.484 xe bàn giao, tăng trưởng 5,5 lần.

Sang tháng 7/2025, 11.479 ôtô điện bán ra tháng 7 giúp VinFast đạt doanh số tích lũy gần 80.000 xe từ đầu năm.

Điều này cho thấy, dù "lương 0 đồng", ông Vượng vẫn có lợi từ sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Đây cũng là lý do ông liên tục rót vốn cá nhân vào VinFast: bởi nếu dự án xe điện thành công, giá trị vốn hóa của VinFast và Vingroup sẽ tăng mạnh, kéo theo lợi ích lâu dài cho cả nhà sáng lập lẫn cổ đông.

