Gần 1,7 triệu thầy cô giáo và 30 triệu học sinh, sinh viên tham dự lễ khai giảng đặc biệt

Những tấm bảng trong lớp học của trường tiểu học Thăng Long (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) được trang trí chào đón học sinh trong ngày khai giảng. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025 – 2026 được tổ chức vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt khi cả nước hân hoan chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Đây cũng là thời điểm đất nước chuẩn bị bước vào một kỷ nguyên phát triển mới - hùng cường, hưng thịnh, hạnh phúc.

Trao đổi với báo chí trước thềm năm học mới, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Kim Sơn cho biết: “Ý nghĩa của lễ khai giảng càng thêm sâu sắc khi 52.000 cơ sở giáo dục trên cả nước cùng kết nối trực tuyến kết hợp truyền hình trực tiếp, với sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước, để lan tỏa niềm tin, khí thế, và quyết tâm đưa nền giáo dục Việt Nam vươn tới những tầm cao mới”.

Giáo viên trường tiểu học Đỉnh Bàn (xã Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh) sắp xếp lại bàn ghế tại các lớp học. Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN

Người đứng đầu ngành Giáo dục nhấn mạnh, năm học 2025-2026 là một năm học rất quan trọng, với nhiều việc lớn phải thực hiện và nhiều cơ hội để đổi mới. Từ khóa của năm học này là “triển khai”. Đó là tập trung triển khai thật tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về giáo dục cũng như 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2025-2026 của ngành Giáo dục. Đó là cách để toàn ngành vừa kế thừa, phát huy được những thành tựu đạt được trong 80 năm qua, khắc phục những tồn tại, hạn chế hiện có và khai mở những con đường mới cho giáo dục Việt Nam trong thời gian tới.

Đội trống Trường Tiểu học và THCS Thượng Hóa (xã Kim Phú, Quảng Trị) tập luyện chuẩn bị cho lễ khai giảng. Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN

...

“Giáo dục là sự nghiệp trăm năm, đòi hỏi tầm nhìn, sự kiên trì, tinh thần công bằng và trách nhiệm cao nhất. Tôi kêu gọi toàn ngành, từ quản lý đến giáo viên, nhân viên, cùng tất các các em học sinh, sinh viên hãy chuẩn bị tâm thế, tinh thần và điều kiện tốt nhất, cùng đoàn kết, chung sức, để năm học mới trở thành một năm học bận rộn nhưng đầy niềm vui và thành công”, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói.

Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025 – 2026 diễn ra từ 8h00 đến 9h30, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 (Đài Truyền hình Việt Nam), được kết nối trực tuyến tất cả các cơ sở giáo dục, đào tạo trên toàn quốc với sự tham dự của khoảng 1,7 triệu thầy cô giáo và gần 30 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước.

Theo dự kiến, tham dự buổi lễ có Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ GD&ĐT qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể Trung ương; các thành viên Hội đồng Quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực, Hội đồng Giáo sư nhà nước; các vị đại sứ, đại diện các nước, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam; phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và địa phương.

Chương trình dự kiến cũng nêu, tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có diễn văn chúc mừng 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học mới. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đọc diễn văn kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025 – 2026; đại diện học sinh, sinh viên cả nước phát biểu ý kiến.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ GD&ĐT, phát biểu chỉ đạo và đánh trống khai giảng năm học 2025 – 2026.

Tác giả: Lê Vân

Nguồn tin: baotintuc.vn