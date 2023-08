Khách hàng kêu cứu vì "thiệt đủ đường" khi ký hợp đồng mua xe ô tô tại Công ty CP Kim Liên Hà Tĩnh

Theo đó, sau thời gian dài không giao xe theo hợp đồng, ngày 30 tháng 7 năm 2023 (chậm hơn 2 tháng so với thời gian giao xe ký kết hợp đồng) với lý do hết xe, phía Công ty cổ phần Kim Liên Hà Tĩnh đã có văn bản thông báo mời nhận xe cho khách hàng Trần Mạnh Hùng.

Văn bản thông báo của Công ty cổ phần Kim Liên Hà Tĩnh mời nhận xe cho khách hàng Trần Mạnh Hùng



Nhận được thông báo giao xe, tuy nhiên phía khách hàng tiếp tục đi từ "ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác" khi được thông báo chi phí mua xe tăng lên, thay đổi nhiều nội dung đi kèm so với hợp đồng đã ký ngày 17/4/2023. Cụ thể, giá xe được thông báo tăng từ 476,100,000 đồng (Bốn trăm bảy mươi sáu triệu một trăm nghìn đồng) lên 559,000,000 đồng (Năm trăm năm mươi chín triệu đồng), các gói khuyến mãi đi kèm cũng đã có thay đổi so với thời điểm ký kết hợp đồng.

Mặc dù đã có các buổi hẹn gặp và làm việc trực tiếp giữa 2 bên tuy nhiên đến thời điểm hiện tại 10/8/2023 vẫn chưa đi đến thống nhất do khách hàng Trần Mạnh Hùng thấy quyền lợi của mình không được đảm bảo. Theo anh Hùng, lỗi giao xe chậm là của phía Công ty cổ phần Kim Liên Hà Tĩnh (Honda ô tô Hà Tĩnh) nhưng người chịu thiệt lại là phía khách hàng. Tuy nhiên để “được việc” phía khách hàng đã đồng ý đóng thêm: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) nhưng vẫn chưa thống nhất vì phía Honda ô tô Hà Tĩnh chưa đồng ý với đề xuất của anh Hùng đưa ra.

Buổi làm việc giữa Honda ô tô Hà Tĩnh và khách hàng Trần Mạnh Hùng (Ảnh: Phạm Mơ)

...



Phóng viên đã liên hệ với ông Nguyễn Văn Hiếu – Giám đốc điều hành Honda ô tô Hà Tĩnh, để làm rõ lý do tăng giá và thay đổi các gói khuyến mãi đi kèm hợp đồng, ông Hiếu cho hay: “Hiện tại đã có xe và giá xe tăng là do đây là phiên bản mới hơn so với bản đã ký trong hợp đồng. Mặc dù cùng tên và cùng dòng xe nhưng bản xe hiện tại giao khách hàng có nhiều tính năng mới. Các tính năng đó đầy đủ và có sẵn trong cataloge tại showroom” .

Ông Hiếu cũng cho rằng tại Điều 1.2 trong HĐKT: 32.23.0147/HĐKT2023Honda HT đã thể hiện rõ các vấn đề liên quan đến việc điều chỉnh giá xe, nhưng theo tìm hiểu tại Điều 1.2 ghi rõ: “Hai bên đồng ý rằng, trong thời gian thực hiện hợp đồng, nếu nhà sản xuất có sự điều chỉnh về giá xe hoặc chính sách hỗ trợ nhà phân phối hay khách hàng so với thời điểm ký kết hợp đồng thì bên bán có quyền điều chỉnh giá bán xe hoặc chính sách bán hàng. Nếu bên bán quyết định thay đổi giá bán xe hoặc chính sách khách hàng thì hai bên cùng thương lượng lại hợp đồng”. Trong trường hợp này thời gian thực hiện hợp đồng đã bị vi phạm, kéo dài hơn so với thời điểm ký kết vậy điều khoản này liệu có hợp lý và đảm bảo quyền lợi cho khách hàng?

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Tác giả: Phạm Mơ

Nguồn tin: doanhnghiepthuonghieu.vn