'Kép phụ' cho Xuân Son, anh là ai?

Đỗ Hoàng Hên và Tuấn Hải là những sự lựa chọn tốt cho hàng tấn công. Ảnh - Minh Tuấn

Điểm danh hàng công

Sự vắng mặt của Tiến Linh trong lần tập trung này đã tạo ra không ít sự ngạc nhiên, dù biết tiền đạo này không có phong độ tốt trong thời gian gần đây. Cùng với Tiến Linh, người đồng đội ở CA TP.HCM là Đinh Thanh Bình cũng bị gạch tên dù trước đó đã có mặt trong danh sách sơ bộ.

Trong số 4 tiền đạo được gọi, Phạm Tuấn Hải và Nguyễn Xuân Son là hai cầu thủ có kinh nghiệm, còn Phạm Gia Hưng cùng với Nguyễn Trần Việt Cường chỉ mới được gọi lên vài đợt gần đây. Điều này có thể thấy HLV Kim Sang Sik đã lựa chọn hàng công cho đội tuyển không chỉ vì “thương hiệu” mà còn dựa trên phong độ và khả năng được đánh giá qua thực chiến ở CLB.

Việt Cường đã chơi cực hay trong những vòng đấu đã qua trong màu áo Becamex TP.HCM. Nhiều người đoán định anh chính là người có tên muộn nhất trong danh sách được gọi. Trong khi Gia Hưng là một trường hợp khác, khá đặc biệt. Cần nhớ, 5 trận gần đây Ninh Bình của tiền đạo này không thắng tại V.League. Bản thân Gia Hưng cũng thừa nhận rằng: “Việc có mặt lần này khiến em bất ngờ bởi đội bóng đã gặp khó khăn trong thời gian qua”.

Ngoài 4 cầu thủ nói trên, HLV Kim Sang Sik còn có những cầu thủ khác có thể chơi “phụ công” bên như Hoàng Hên, Hai Long, Quang Hải… Câu chuyện của ĐT Việt Nam là ai có thể trở thành “kép phụ” khi cần?.

Xuân Son hiện đang gặp chấn thương và đây là điều lo lắng với HLV Kim Sang Sik. Ảnh - Minh Tuấn

Đi tìm “kép phụ”

Xuân Son và Tuấn Hải là những mẫu tiền đạo mục tiêu, từng được HLV Kim Sang Sik sử dụng. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại, Gia Hưng có thể trở thành một sự lựa chọn của nhà cầm quân người Hàn Quốc.

...

Thực tế ở Ninh Bình, Gia Hưng chủ yếu vào sân từ băng ghế dự bị nhưng lại trở thành một quân bài quan trọng trong việc thay đổi cục diện trận đấu. Có lẽ HLV Kim Sang Sik chọn tiền đạo Phạm Gia Hưng không phải cho nhiệm vụ của một “kép chính” hay cạnh tranh suất đá chính với các đồng đội, mà để dành cho những thời điểm cần thay đổi chiến thuật.

Gia Hưng là phương án chiến thuật có thể tính tới của HLV Kim Sang Sik

Trong màu áo Ninh Bình, Gia Hưng thực sự là “gà son” của đội bóng này, bởi khi anh vào sân thường mang đến những hy vọng. Mới đây nhất, trong trận tứ kết Cúp QG 2025/26 với PVF-CAND, chính Gia Hưng là người ghi bàn thắng ấn định chiến thắng cho Ninh Bình. Đó là tình huống Geovane chuyền bóng nhưng bóng lại vô tình chạm người Gia Hưng trước khi làm rung lưới đối thủ.

Như đã nói, Gia Hưng không phải là một mẫu cầu thủ có thể đứng mũi chịu sào, nhưng ở thời điểm nhạy cảm, cầu thủ này luôn biết đứng ở đâu, làm gì để mang đến lợi thế. Tiền đạo sinh năm 2000 này cũng rất chịu khó di chuyển và hỗ trợ phòng ngự chứ không chỉ biết tấn công. Đây chắc chắn là những yếu tố đã giúp Phạm Gia Hưng “ghi điểm” với HLV Kim Sang Sik.

“Đó là một áp lực với bản thân, nhưng lên đội tuyển em cứ thể hiện hết mình thôi”, Hưng nói gọn trước giờ lên hội quân.

Tác giả: Đam San

Nguồn tin: bongdaplus.vn