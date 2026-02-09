Nam Định phải tự trách mình khi bị Hà Tĩnh gỡ hòa phút 90+8, Xuân Son ‘đi đâu’ rồi!

Khoảnh khắc ngôi sao

Trên sân Thiên Trường, CLB Nam Định sớm chiếm lợi thế nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của ngoại binh Percy Tau. Phút thứ 4, cầu thủ người Nam Phi đi bóng từ biên phải, rẽ vào trong rồi tung cú cứa lòng bằng chân trái. Bóng đi cực kỳ hiểm hóc, không cho thủ môn Thanh Tùng bất cứ cơ hội cản phá nào.

Trong phần còn lại của hiệp 1, CLB Nam Định chơi cực kỳ áp đảo, kiểm soát bóng gần 62%, tạo ra đến 9 pha dứt điểm (gấp 3 lần CLB Hà Tĩnh). Tuy nhiên, các học trò HLV Mauro Jeronimo xử lý còn vội vàng ở các tình huống quyết định và cũng thiếu may mắn nên không ghi thêm được bàn thắng. Xuân Son và các đồng đội bước vào giờ nghỉ với lợi thế chỉ 1 bàn.

Percy Tau chơi nổi bật trong hiệp 1, luôn di chuyển rất tích cực (ẢNH: CLB NAM ĐỊNH)

Xuân Son chưa thể lập công, CLB Nam Định nhận bàn thua phút bù giờ

Sang hiệp 2, CLB Nam Định duy trì sự kiểm soát, tạo ra thế trận tương tự như trong hiệp 1. Phút 54, Xuân Son đưa bóng vào lưới thành công nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị của Percy Tau, người đã chuyền bóng trước đó. 20 phút sau, tiền đạo đội tuyển Việt Nam lại có thêm cơ hội lập công. Sau đường chọc khe thông minh của đồng đội, Xuân Son băng xuống đối mặt với thủ môn Thanh Tùng. Tuy nhiên, cú đặt lòng cuối cùng của anh lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Bên kia chiến tuyến, CLB Hà Tĩnh cũng đã nỗ lực tấn công để tìm kiếm bàn gỡ. Một trong những tình huống đáng chú ý nhất đội khách tạo ra là pha bóng bổng khiến Caio Cesar để bóng chạm tay trong vòng cấm. Sau vài phút tham khảo VAR, trọng tài Nguyễn Mạnh Hải xác định tiền vệ của CLB Nam Định không cố tình dùng tay chơi bóng nên CLB Hà Tĩnh không được hưởng phạt đền.

Sau pha bóng này, CLB Hà Tĩnh tiếp tục miệt mài dâng cao tấn công. Khi nhiều người đã nghĩ về trận thắng cho đội chủ nhà, ngoại binh Bertine gỡ hòa 1-1 từ pha đánh đầu cận thành phút bù giờ 90+7. Trước đó, các học trò HLV Nguyễn Công Mạnh đã dàn xếp tấn công biên rất hay, xứng đáng có bàn thắng.

Như vậy, CLB Nam Định đánh rơi điểm số đáng tiếc, lỡ cơ hội vượt mặt HAGL trên bảng xếp hạng. Họ vẫn chỉ xếp thứ 10 với 12 điểm. Còn cá nhân Xuân Son vẫn chưa có bàn thắng nào tại V-League, dù anh sở hữu phong độ "hủy diệt" tại Cúp C1 Đông Nam Á với 7 pha lập công.

