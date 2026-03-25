Kẻ dùng gậy đ.á.n.h h.ọ.c s.i.n.h lớp 9 t.ử v.o.n.g lĩnh 5 năm t.ù giam

Tòa án nhân dân khu vực 1 - Hà Tĩnh vừa mở phiên xét xử Lê Văn Phương vì mâu thuẫn cá nhân đã dùng gậy đánh vào đầu Nguyễn Khâm M (SN 2011, trú cùng xã) khiến nạn nhân tử vong.

Theo cáo trạng, khoảng 11h15 ngày 24/9/2025, N.K.M (SN 2011, trú tại xã Cẩm Lạc) điều khiển xe điện chở theo Thiều Quang Hùng (SN 2010) và Võ Quốc Anh (SN 2011) cùng trú tại xã Cẩm Lạc, đến khu vực bờ kè thuộc thôn Yên Lạc, xã Cẩm Lạc tìm gặp Phương. Tại đây, N.K.M, Hùng và Anh đã cùng đánh Phương, sau đó bỏ về.

Bị cáo Lê Văn Phương tại phiên tòa.

Do bức xúc vì bị đánh, Phương đã nhặt một chiếc gậy gỗ ở ven đường, điều khiển xe mô tô đuổi theo đánh trúng vào vùng đầu bên trái của M, gây chấn thương sọ não. N.K.M được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Tại phiên toà, bị cáo Lê Văn Phương đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Phương 5 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích" theo quy định tại điểm a, Khoản 4, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Tác giả: Hạo Nhiên

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

