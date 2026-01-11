Xác định trọng tài bắt chính trận U23 Việt Nam-U23 Saudi Arabia

Trọng tài Alexander George King bắt chính trận U23 Việt Nam-U23 Saudi Arabia.



Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã sớm công bố danh tính tổ trọng tài sẽ điều khiển trận đấu U23 Việt Nam-U23 Saudi Arabia ở lượt cuối bảng A vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Theo phân công của AFC, ông Alexander George King, người Australia sẽ là trọng tài chính trong cuộc chạm trán nhận được nhiều quan tâm này.

Các trợ lý Alexander George King là James Andrew Lindsay và Kearney John Robinson (đều là người Australia). Trọng tài thứ tư là Zaid Thamer Mohammed người Iraq.

Trọng tài chính ở phòng VAR là bà Katherine Margaret Jacewicz cùng mang quốc tịch Australia; còn trợ lý VAR là ông Luk Kin Sun.

...

Ông Alexander King là trọng tài FIFA giàu kinh nghiệm, hiện thuộc nhóm trọng tài hàng đầu của bóng đá Australia, từng nhiều lần được bình chọn là trọng tài xuất sắc nhất A-League.

Tuy nhiên, vị trọng tài sinh năm 1989 được nhận định khá nghiêm khắc với những quyết định đầy quyết đoán dành cho các cầu thủ.

Theo lịch thi đấu, trận U23 Việt Nam và U23 Saudi Arabia sẽ diễn ra vào lúc 23h30 ngày 12/1, có ý nghĩa quyết định rất lớn đến tấm vé đi tiếp của hai đội.

Trước màn so tài này, U23 Việt Nam đang dẫn đầu bảng A với 6 điểm, trong khi chủ nhà U23 Saudi Arabia xếp thứ ba với 3 điểm ít hơn.

U23 Việt Nam chỉ cần kết quả hòa là sẽ chắc chắn ngôi đầu bảng A. Thậm chí, chúng ta vẫn sẽ đi tiếp nếu không để thua 0-3 hoặc cách biệt cao hơn 3 bàn./.

Nguồn tin: vietnamplus.vn