Học sinh lớp 3 bị xe đưa rước cán tử vong: Tang thương trùm khu phố

Sáng 9/2, con hẻm nhỏ dẫn vào khu phố 4C, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa (Đồng Nai) vang vang tiếng kinh phật, trầm buồn hơn bao giờ.

Nhiều người dân ở địa phương lẳng lặng đến chiếc rạp nhỏ dựng sâu trong khu dân cư chia buồn cùng gia đình ông Phan Viết Sơn (44 tuổi).

Ông Sơn là cha bé P.Q.C. (8 tuổi) - học sinh lớp 3, trường Tiểu học Hà Huy Giáp. Bé C. là nạn nhân xấu số bị xe đưa rước cán tử vong vào đầu giờ chiều 8/2.

Nỗi đau quá lớn

Ngồi thất thần trước cổng rạp, ông Sơn cố gắng thều thào nói lời cảm ơn dòng người đến chia buồn, thắp nhang cho con gái và động viên gia đình.

Ông Sơn cho biết C. là con gái giữa trong gia đình có 3 chị em. Ông làm nghề lái xe đầu kéo ở Bình Dương, đi suốt ngày đến khuya mới về. Vợ ông làm công nhân. Mọi chuyện chăm sóc con đều do vợ ông là bà Trần Thị Oanh lo.

Ông Sơn bùi ngùi kể về sự ra đi của con gái. Ảnh: An Huy.



Sáng hôm qua, ông chở bé C. đi ăn sáng rồi đưa đến nhà cô giáo chủ nhiệm tại khu vực phường Trảng Dài (TP Biên Hòa) gửi. Ông xuống Bình Dương lái xe đi đăng kiểm phương tiện.

Chưa đăng kiểm xong thì ông bất ngờ nhận điện thoại của giáo viên thông báo con gái bị tai nạn. “Lúc nhận tin, tôi nghĩ con gái sẽ bị nhẹ thôi. Ai ngờ, khi nhìn con nằm bất động trên băng ca, tôi như ngã quỵ”, ông Sơn nói giọng run run.

Theo người cha, do hai vợ chồng đều đi làm nên mỗi ngày, bé C. được đưa đến nhà cô giáo chủ nhiệm học thêm. Cô sẽ nấu cho bé ăn trưa. Đầu giờ chiều, cô sẽ dẫn C. cùng nhiều em khác lên xe đưa rước đến trường cách đó khoảng 500 m học buổi chiều.

“Cô giáo tốt với con gái tôi lắm, nhưng không ngờ tai nạn lại ập đến với cháu như vậy. Tôi có hứa với con cuối tuần này dẫn đi ăn gà rán nhưng không kịp nữa rồi. Tôi cứ nghĩ xe đưa rước an toàn nhưng không ngờ lại như vậy”, ông Sơn nói rồi kéo áo lau nước mắt.

Sau khi con gái mất, bà Trần Thị Oanh (mẹ bé C.) liên tục la khóc rồi ngất xỉu, phải chăm sóc y tế tại nhà. Ma chay của con gái phải nhờ hàng xóm và người thân đến lo giúp.

“Vợ tôi hôm qua đến giờ không ăn uống gì. Cứ khóc rồi ngất. Không biết đến bao giờ gia đình tôi mới vượt qua nỗi đau quá lớn này” ông Sơn bùi ngùi nói.

Nhiều người đến chia buồn cùng gia đình ông Sơn. Ảnh: An Huy.



Còn ông Linh (bác em C.), cho biết hoàn cảnh gia đình cháu gái khó khăn. Bố bé làm tài xế, còn mẹ làm công nhân. Hai vợ chồng từ Hà Tĩnh vào Đồng Nai sống gần 25 năm mới tích góp tiền, mua được căn nhà nhỏ ở phường Trảng Dài.

“Trước đây, hai vợ chồng em trai ở trọ bên phường Long Bình, TP Biên Hòa. Sau này mới chuyển về đây sinh sống cho mấy đứa ăn học. Vợ chồng nó hiền lành, các cháu đều học giỏi, lễ phép. Nghe tin bé C. ra đi mà tôi đau như đứt ruột”, ông Linh ngậm ngùi.

Cô giáo tự thuê xe

Sáng cùng ngày, nhiều phụ huynh và thầy cô trong ban giám hiệu trường Tiểu học Hà Huy Giáp, phường Trảng Dài (TP Biên Hòa) đã đến thăm hỏi, động viên gia đình vượt qua nỗi đau.

Ông Trịnh Minh Duy (40 tuổi), phụ huynh của một học sinh trường Tiểu học Hà Huy Giáp, khi hay tin bé C. gặp nạn cũng đến thắp nhang chia buồn.

Ông Duy cho biết mỗi ngày khi đến trường đón con đi học về, ông thường thấy 4 chiếc xe buýt túc trực đưa đón học sinh. Những chiếc xe này được các thầy cô đứng ra làm hợp đồng thuê.

“Bé C. cùng trang lứa với con của tôi. Tôi có gặp vài lần, thấy con bé lanh lợi và học giỏi. Nghe tin cháu gặp nạn tôi buồn lắm. Tôi rất đau lòng, mong nhà trường thật cẩn thận trong việc đưa đón các em để không xảy ra sự việc đau lòng như vậy nữa”, ông Duy chia sẻ.

Hiện trường vụ tai nạn khiến bé C. tử vong. Ảnh: H.A.



Trao đổi với Zing, ông Nguyễn Văn Thuấn, Hiệu trưởng trường Tiểu học Hà Huy Giáp, cho biết sự ra đi của em P.Q.C. là nỗi đau của cả gia đình và nhà trường.

Theo ông Thuấn, nhà trường không đủ điều kiện tổ chức bán trú cho học sinh. Lớp 3/18 có 48 học sinh thì có 29 em được cô H.T.N. (chủ nhiệm) đưa về nhà ăn trưa theo nhu cầu của phụ huynh.

Cô N. có ký hợp đồng riêng với một nhà xe đưa đón các em từ trường về nhà và ngược lại. Tuy nhiên, việc đưa đón không may xảy ra tai nạn đáng tiếc, ban giám hiệu nhà trường ai cũng xót xa.

Sau khi xảy ra vụ việc nhà trường đã đến thăm hỏi, động viên gia đình trước. Đồng thời, các thầy cô cũng giúp gia đình lo hậu sự cho em C..

“Tôi nghe các thầy cô kể khi xe đưa học sinh đến trường, em C. đang tìm một vật gì đó rơi dưới đất nên tài xế không quan sát, quay đầu phương tiện gây ra tai nạn. Việc đúng sai thế nào thì đang chờ kết luận từ công an”, ông Thuấn nói.

Đại diện Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết vụ tai nạn đang trong quá trình điều tra, đơn vị này chưa thể cung cấp thông tin.

Khoảng 12h40 ngày 8/2, xe đưa rước học sinh mang biển số 60B-043.93 đến trường Tiểu học Hà Huy Giáp, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai. Lúc này, em P.Q.C. (8 tuổi) từ trên phương tiện bước xuống xe thì bị ngã. Cùng lúc, tài xế lái xe lùi lại để quay đầu thì cán qua người bé gái. Vụ việc khiến C. tử vong tại chỗ. Theo người thân, đầu giờ chiều cùng ngày, bé C. cùng các bạn từ nhà cô giáo đến trường để học thì gặp nạn.



Tác giả: An Huy

Nguồn tin: zingnews.vn