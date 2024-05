HLV Nguyễn Thành Công nói gì sau vụ 5 cầu thủ Hà Tĩnh dính ma túy?

Your browser does not support the video tag.

Trước vòng 17 V-League 2023-2024, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hao hụt lực lượng nghiêm trọng sau khi 5 cầu thủ bị bắt giữ vì liên quan đến tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trong số đó, Đinh Thanh Trung, Nguyễn Trung Học và Nguyễn Ngọc Thắng là những trụ cột của Hà Tĩnh trong hai mùa giải gần nhất.

HLV Nguyễn Thành Công và tiền vệ Đinh Thanh Trung



Hành quân đến sân Quy Nhơn chạm trán Bình Định, đoàn quân HLV Nguyễn Thành Công được dự đoán khó có điểm ở vòng 17 diễn ra tối 8-5. Cầm cự thành công ở hiệp đấu thứ nhất nhưng Hà Tĩnh phải nhận hai bàn thua trong thời gian thi đấu hiệp 2 vì xuống sức.

Sau trận, HLV Nguyễn Thành Công lần đầu chia sẻ về việc 5 học trò bị bắt vì sử dụng ma túy. Chiến lược gia xứ Nghệ nói: "Đây là bóng đá chuyên nghiệp và chúng tôi biết điều gì quan trọng hơn. Đối với chúng tôi, tập thể đội bóng là quan trọng nhất. Cá nhân nào vi phạm quy chế sẽ bị xử phạt. Vụ việc này sẽ là bài học đắt giá cho riêng chúng tôi và cả những đội bóng khác".

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thua trận thứ 2 liên tiếp



Ông Công cũng khẳng định toàn đội đã từng trải qua thời gian dài hao hụt lực lượng vì chấn thương nên có kinh nghiệm xử lý, có phương án thay thế hợp lý. "Việc mất cầu thủ không ảnh hưởng đến chuyên môn. Chúng tôi vẫn đủ lực lượng để thi đấu những lượt trận còn lại. Chúng tôi luôn sẵn sàng trong mọi tình huống" - HLV trưởng CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nói thêm.

Nói về diễn biến trận đấu, HLV Thành Công ngợi khen lối chơi phòng ngự phản công rất hay của Bình Định. Trong khi đó, HLV Bùi Đoàn Quang Huy đánh giá cao tinh thần thi đấu kiên cường của Hà Tĩnh. "Hà Tĩnh bị tổn thất lực lượng nhưng Bình Định giành chiến thắng không hề dễ dàng. CLB Hà Tĩnh là một tập thể đồng đều, có lối chơi khó chịu" - HLV trưởng CLB Bình Định nhận xét.

"Trắng tay" ở đất võ, Hà Tĩnh rơi xuống thứ 10 bảng xếp hạng với 20 điểm sau 17 vòng đấu. Trong khi đó, Bình Định vươn lên thứ 3 với 29 điểm, kém B.Bình Dương vỏn vẹn 1 điểm và đội đầu bảng Nam Định đến 9 điểm.

