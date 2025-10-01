Thời gian:
HLV Nguyễn Huy Hoàng thay Phan Như Thuật ở SLNA

Chỉ một ngày sau khi HLV Phan Như Thuật từ chức, ban lãnh đạo SLNA tạm bổ nhiệm trợ lý HLV Nguyễn Huy Hoàng trở lại dẫn dắt đội bóng xứ Nghệ, kể từ khi nộp đơn từ chức vào năm 2023.

Thông báo chia tay HLV Nguyễn Huy Hoàng của CLB SLNA thời điểm tháng 6-2023.

Sau 5 vòng đấu, SLNA mới có 4 điểm (1 thắng, 1 hòa, 3 thua), đứng thứ 11 và đối mặt với nguy cơ rơi vào cuộc đua trụ hạng khi chỉ hơn 2 đội cuối bảng là HAGL và Thanh Hóa đúng 2 điểm, nhưng lại thi đấu trước HAGL 1 trận. Đó là lý do mà HLV Phan Như Thuật nộp đơn từ chức.

Ở trận đấu đầu tiên sau khi tái nhậm chức, HLV Nguyễn Huy Hoàng sẽ cùng SLNA hành quân tới sân Pleiku để đối đầu chính HAGL.

