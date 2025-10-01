HLV Nguyễn Huy Hoàng thay Phan Như Thuật ở SLNA

Thông báo chia tay HLV Nguyễn Huy Hoàng của CLB SLNA thời điểm tháng 6-2023.

Sau 5 vòng đấu, SLNA mới có 4 điểm (1 thắng, 1 hòa, 3 thua), đứng thứ 11 và đối mặt với nguy cơ rơi vào cuộc đua trụ hạng khi chỉ hơn 2 đội cuối bảng là HAGL và Thanh Hóa đúng 2 điểm, nhưng lại thi đấu trước HAGL 1 trận. Đó là lý do mà HLV Phan Như Thuật nộp đơn từ chức.

Ở trận đấu đầu tiên sau khi tái nhậm chức, HLV Nguyễn Huy Hoàng sẽ cùng SLNA hành quân tới sân Pleiku để đối đầu chính HAGL.

Tác giả: N.A

Nguồn tin: cadn.com.vn