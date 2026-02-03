Đập bàn mắng trọng tài, HLV trưởng CLB Ninh Bình nhận án kỷ luật

Vòng 12 V-League 2025/26 chứng kiến trận đấu đỉnh cao chuyên môn, hấp dẫn giữa CLB Công an Hà Nội và CLB Ninh Bình, nơi đội chủ sân Hàng Đẫy thắng chung cuộc 3-2 để chiếm ngôi đỉnh bảng của chính đối thủ.

Tuy nhiên trận đấu sau đó bị "bôi đen" bởi những hành vi thiếu kiềm chế của HLV trưởng CLB Ninh Bình - Gerard Albadalejo tại phòng họp báo.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha liên tục đập tay xuống bàn và có nhiều lời lẽ chỉ trích công tác trọng tài của giải. Hình ảnh xấu xí này sau đó lan truyền mạnh trên mạng xã hội.

HLV trưởng CLB Ninh Bình - Gerard Albadalejo

...



Chưa đầy một ngày sau, Ban Kỷ luật VFF đã nhóm họp xem xét các vi phạm vòng 12 V-League 2025/26, trong đó đặc biệt là vi phạm của ông Gerard Albadalejo.

Ban Kỷ luật VFF ra quyết định phạt tiền 10 triệu đồng và cấm chỉ đạo 2 trận kế tiếp đối với HLV trưởng CLB Ninh Bình, trước mắt là tại cuộc tiếp HAGL trên sân nhà tại vòng 13.

Theo Ban kỷ luật VFF, ông Gerard Albadalejo có những hành động, phát ngôn làm ảnh hưởng đến hình ảnh giải đấu và bóng đá Việt Nam, cần phải xử phạt để răn đe.

Cũng tại vòng đấu 12, Ban kỷ luật VFF phạt CLB Thể Công Viettel 20 triệu đồng vì tái phạm việc ra muộn giờ thi đấu trước mỗi hiệp ở trận gặp Hải Phòng. Vi phạm này của Thể Công Viettel có tính chất tái diễn, ảnh hưởng đến công tác tổ chức giải.

Tác giả: Băng Tâm

Nguồn tin: anninhthudo.vn