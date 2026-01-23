Hầm Đèo Ngang trước ngày thông xe

Hầm Đèo Ngang mở rộng nằm trên quốc lộ 1, khởi công tháng 1/2025, do Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư, nhà thầu thi công là liên danh Sông Đà 10 - Long Hưng - Huy Hoàn.
Từ phải qua, hầm cũ đến hầm mới và đường qua Đèo Ngang. Khi chưa có hầm, muốn vượt dãy Hoành Sơn bằng đường bộ phải theo Đèo Ngang dài 6 km uốn lượn.
Hầm mới nằm song song bên trái hầm cũ theo hướng Nam - Bắc, do nhà thầu Sông Đà 10 thi công.
Đại diện chủ đầu tư cho biết việc đặt thuốc nổ để khoan đào hầm gặp khó khăn do xung quanh có nhiều công trình là đường dây 500 kV phía trên, bên cạnh là hầm cũ và gần đền thánh mẫu Liễu Hạnh.
Trước khi nổ mìn đại trà, đơn vị thi công mất 3 tháng nổ thử nghiệm nhằm đánh giá độ rung chấn ảnh hưởng đến công trình. Ngoài, ra việc giải phóng mặt bằng kéo dài, năm 2025 mưa hai tháng liên tục đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công.
Công nhân lắp đặt hệ thống phòng chữa cháy trong hầm. Đây là hạng mục cuối cùng trước khi hoàn thành.
Hầm Đèo Ngang cũ đưa vào sử dụng từ năm 2004, dài 495 m, rộng 11,5 m, cao 7,5 m với hai làn xe, mỗi làn rộng 3,5 m, đảm bảo cho các phương tiện đạt tốc độ tối đa 60 km/h nhưng bị quá tải.
Tháng 6/2024, Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) phê duyệt dự án nâng cấp, mở rộng một số cầu, hầm trên quốc lộ 1, gồm cầu Xương Giang bắc qua sông Thương (tỉnh Bắc Ninh); cầu Gianh, Quán Hàu (tỉnh Quảng Trị); hầm đường bộ Đèo Ngang nối Hà Tĩnh với Quảng Trị. Tổng vốn đầu tư các dự án gần 2.000 tỷ đồng.
Hầm mới cách hầm cũ khoảng 90 m. Ở giữa hai hầm được liên thông một ống hầm rộng 5 m giúp thoát hiểm, cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra sự cố.
Ngoài ống hầm, ở hai đầu đường dẫn có cầu Đồng Bò và Đồng Mười do nhà thầu Huy Hoàn thi công, hiện đã hoàn thành.
Mặt đường thảm nhựa được đơn vị thông công lắp biển báo, vạch chỉ dẫn và lan can. Hạng mục đường dẫn do nhà thầu Long Hưng thi công.
Phía nam hầm đi qua địa hình đồi núi, được vạt đất đá làm taluy ngăn sạt lở.
Đường dẫn được đấu nối vào với quốc lộ 1, xã Hoành Sơn. Khi hoàn thành, hầm Đèo Ngang khai thác song song hai ống hầm với chiều rộng nền đường 20,5 m, đảm bảo 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Công trình được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu lưu thông ngày càng tăng trên quốc lộ 1 qua tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Quảng Trị.
