Công Phượng chấn thương, nghỉ thi đấu hết mùa?

Thông tin cựu tiền đạo Hoàng Anh Gia Lai chấn thương nặng đang mang tới nỗi buồn lớn cho người hâm mộ.

Nhiều nguồn tin cho hay tiền đạo quê Nghệ An bị rách sụn và sẽ cần quãng thời gian hồi phục tương đối dài.

Dù không phải phẫu thuật nhưng chấn thương này vẫn đủ nghiêm trọng để khiến anh nhiều khả năng không thể thi đấu phần còn lại của mùa giải này cùng CLB Trường Tươi Đồng Nai.

Công Phượng được cho là đang dính chấn thương, khả năng phải nghỉ thi đấu hết mùa 2025-2026.



Đây rõ ràng là tổn thất không nhỏ với đội bóng hạng Nhất trong bối cảnh giải đấu mùa này vẫn còn 10 vòng nữa mới hạ màn.

Việc vắng một cầu thủ giàu kinh nghiệm, có khả năng tạo đột biến như Công Phượng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến những tính toán chuyên môn của Ban huấn luyện.

Thực tế, chấn thương khiến dấu ấn mà chân sút sinh năm 1995 để lại ở mùa này là không nhiều. Anh mới chỉ ra sân một hiệp và ghi 1 bàn trong trận gặp CLB Khánh Hòa tại vòng 8 giải hạng Nhất.

Đó cũng là điểm nhấn hiếm hoi của cựu tiền đạo Hoàng Anh Gia Lai, trước khi anh tiếp tục bị chấn thương níu chân và gần như biến mất khỏi phần còn lại của mùa giải.

...

Sự dang dở ấy khiến người hâm mộ tiếc nuối bởi Công Phượng vẫn là cái tên nhận được nhiều kỳ vọng mỗi khi trở lại sân cỏ.

Dù đóng góp trực tiếp chưa nhiều, tầm ảnh hưởng và giá trị chuyên môn của anh trong màu áo CLB Trường Tươi Đồng Nai vẫn được đánh giá rất quan trọng.

Không chỉ là câu chuyện ở cấp câu lạc bộ, chấn thương lần này còn ảnh hưởng lớn tới cơ hội trở lại đội tuyển Việt Nam của Công Phượng. Với tình hình hiện tại, anh gần như không có cơ hội góp mặt trong đợt chuẩn bị cho AFF Cup 2026, giải đấu diễn ra vào tháng 7.

Chưa dừng lại ở đó, khả năng tiền đạo quê Nghệ An lỡ hẹn với FIFA ASEAN Cup vào cuối năm cũng rất lớn.

Lần gần nhất Công Phượng khoác áo đội tuyển Việt Nam đã từ tháng 9/2023, thời điểm anh ghi bàn trong trận giao hữu với Palestine.

Kể từ đó đến nay, tiền đạo này liên tục vắng mặt vì những vấn đề khác nhau liên quan tới chấn thương, khiến hành trình trở lại màu áo đội tuyển ngày càng trở nên gian nan.

Đội tuyển Việt Nam hiện có nhiều lựa chọn chất lượng trên hàng công, từ các tiền đạo nhập tịch đến những chân sút nội đang tiến bộ rõ rệt, nên cánh cửa trở lại với Công Phượng càng hẹp hơn.

Muốn tái xuất trong màu áo đội tuyển quốc gia, Công Phượng không chỉ cần bình phục hoàn toàn mà còn phải tìm lại phong độ tốt nhất trong màu áo CLB Trường Tươi Đồng Nai.

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn

