Hiện trường kinh hoàng xe đầu kéo bốc cháy ngùn ngụt trên quốc lộ

Trưa nay (23.7), một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra giữa hai xe đầu kéo trên Quốc lộ 8A, đoạn qua xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh khiến xe bốc cháy dữ dội giữa đường, khói đen bao trùm.

Chiếc xe bồn biến dạng sau tai nạn

Thời điểm xảy ra tai nạn vào khoảng 10h40 phút, lúc này, xe đầu kéo BKS Lào: UN-4268 kéo theo rơ-moóc UN-3855 đã va chạm với xe đầu kéo BKS: 37H-104.43 kéo theo rơ-moóc 37R-044.30 đi hướng ngược lại.

Tại hiện trường, xe đầu kéo biển 37 văng ra xa, phần đuôi rơ-moóc xe đầu kéo Lào phát lửa...

Cú va chạm mạnh khiến cả hai phương tiện biến dạng, xe đầu kéo Lào bốc cháy ngùn ngụt giữa đường, tài xế bị thương nặng, may mắn được người dân đưa ra khỏi xe, đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

... ...bốc cháy dữ dội giữa quốc lộ

Ông Nguyễn Viết Chiến – Hạt trưởng Hạt Quản lý đường bộ Sơn Kim cho biết, ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng gồm Hạt Quản lý đường bộ, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Công an xã Sơn Kim 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức dập lửa, phân luồng và đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.

Vật liệu chở trên xe vung vãi xung quanh hiện trường

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Ngân Hà

Nguồn tin: Báo Văn Hóa