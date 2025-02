Hé lộ về chiếc “thẻ đen” khiến 1.900 người bị lừa trong vụ tiền ảo 2.000 tỷ đồng

Chiếc thẻ visa thanh toán được tiền ảo để "lùa" nhà đầu tư

Liên quan đến vụ án lừa đảo qua đầu tư tiền ảo lên tới 2.000 tỷ đồng được Công an quận Cầu giấy và Phòng CSHS (Công an Tp.Hà Nội) triệt phá cho thấy, các đối tượng đã quảng cáo về chiếc thẻ visa được in hình và nạp được tiền ảo để thanh toán trên phạm vi toàn cầu.

Tuy nhiên, theo lời khai của các đối tượng trong đường dây, họ cũng chưa được dùng chiếc thẻ quyền lực đó. Thậm chí còn không thể sử dụng.

Chiếc thẻ visa được các đối tượng quảng cáo tích được tiền ảo và có thể thanh toán toàn cầu.

Cụ thể, theo lời khai của Trịnh Văn Hưng (quê Thái Bình) cho biết, bản thân là đại lý cấp 1, nhận lại đồng tiền ảo MPX của nhóm cầm đầu là Đỗ Huy Hoàng (SN 1991, quê Bắc Giang) và Hoàng Văn Quyết (SN 1994, quê Hà Nội).

Với vai trò đại lý cấp 1, Hưng được hưởng % sau khi bán được tiền ảo MPX cho các nhà đầu tư. Số hoa hồng tháng cao nhất Hưng được hưởng lên tới 100 triệu đồng.

Hưng cho biết, bản thân gặp các nhà đầu tư tại các hội thảo do công ty nước ngoài tổ chức để quảng bá về tiền năng của đồng tiền ảo. Hưng cũng thuyết phục nhà đầu tư tham gia, và đưa ra viễn cảnh đồng tiền sẽ tăng giá mạnh.

Hưng cho biết, các nhân viên tư vấn các bị hại mua đồng MPX để đào ra đồng XFI vì như vậy sẽ tiết kiệm chi phí và đào được nhiều hơn và người dùng phải mất thời gian hơn. Nhưng thực chất đồng MPX do các đối tượng nước ngoài tạo ra và không có giá trị.

Đối tượng Trịnh Văn Hưng tại Cơ quan điều tra Công an quận Cầu Giấy.

Về chiếc thẻ visa tích tiền ảo có thể thanh toán toàn cầu, Hưng khai nhận, bản thân cũng được nhận tấm thẻ này. Tuy nhiên, một lần ra nước ngoài Hưng dùng thử nhưng không thể thanh toán được. "Sau đó tôi đã vứt đi", Hưng khai.

Tất nhiên, những trải nghiệm đó sẽ không được Hưng nói lại với nhà đầu tư.

Theo các đối tượng khai nhận, công ty nước ngoài đã đăng tải video trực tiếp ghi lại cảnh dùng thẻ để thanh toán các nhiều hệ thống siêu thị, một số đối tượng tại Việt Nam cũng được sử dụng để tăng tải video lên mạng xã hội.

Mục đích để "nổ" về khả năng chi tiêu thực tế của đồng tiền ảo, đồng thời công ty nước ngoài cam kết đưa đồng MPX lên sàn giao dịch quốc tế, nhưng đến nay vẫn chưa làm được.

Chỉ là chiêu trò

...

Lý giải về thủ đoạn lừa đảo trên, Thượng tá Cao Văn Thái – Phó trưởng Phòng CSHS Công an Tp.Hà Nội cho biết, chiếc thẻ visa được in hình đồng tiền ảo để quảng cáo về khả năng thanh toán bằng tiền ảo của thẻ, nhưng thực chất chúng đã chuẩn bị thẻ thanh toán tiền, trong đó đã nạp sẵn đồng USD nên có thể thanh toán trên thế giới.

Thượng tá Thái cho biết, đường dây sử dụng thủ đoạn lừa đảo rất tinh vi để lôi kéo "nhà đầu tư". Chúng có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và nghĩ rằng sẽ không thể bị bại lộ.

Your browser does not support the video tag.

Thượng tá Cao Văn Thái – Phó trưởng Phòng CSHS công an Tp.Hà Nội nói về thủ đoạn của các đối tượng.

Cụ thể, đồng tiền ảo nhóm đối tượng đưa ra là XFI - đồng này đã được niêm yết trên sàn quốc tế. Tuy nhiên, đồng MPX do nhóm đối tượng tự tạo ra và được quảng cáo là dùng để "đào" được đồng XFI là không có giá trị. Việc "đào" ra là do nhóm đối tượng dùng thủ thuật khác.

"Chúng không tư vấn nhà đầu tư mua đồng XFI mà lôi kéo đầu tư vào đồng MPX do chúng tạo ra và đồng tiền MPX được sản xuất không giới hạn", Thượng tá Thái nói.

Thượng tá Cao Văn Thái – Phó trưởng Phòng CSHS Công an Tp.Hà Nội đề người dân cảnh giác trước các chiêu trò dụ dỗ đầu tư tiền ảo. Hiện Việt Nam không công nhận dạng tiền này nên tiềm ẩn nguy cơ rủi ro rất cao.

Thượng tá Cao Văn Thái cho biết thêm, khi nhà đầu tư mua tiền ảo cũng rất khó khăn để rút ra khi cần tiền. Chúng chỉ cho rút một phần nhỏ và hứa hẹn sẽ rút toàn bộ khi đồng tiền tăng giá nhưng trong thời gian rất nhiều năm. Và đồng tiền đó, sớm muộn cũng sẽ bị sập.

Thượng tá Thái chia sẻ thêm, ban đầu điều tra đường dây hoạt động giống mô hình đa cấp, vì bị hại sẽ lôi kéo thêm người thân tham gia đầu tư. Do đó, mọi người rất tin tưởng nhau và số lượng bị hại liên tục tăng nhanh.

Liên quan đến vụ án trên, đến nay, cơ quan công an đã khởi tố 11 bị can liên quan đến đường dây trên, xác định có hơn 1.900 người đã tham gia đầu tư với số tiền khoảng hơn 2.000 tỷ đồng đã bị các đối tượng chiếm đoạt. Đến nay, Công an Tp.Hà Nội đã tiến hành thu giữ và phong tỏa 19 bất động sản, 19 xe ô tô, tiền trong tài khoản khoảng 35 tỷ đồng. Tổng trị giá các tài sản đã thu giữ và phong tỏa khoảng 500 tỷ đồng. Công an Tp.Hà Nội đề nghị ai là bị hại trong vụ án bị lừa theo phương thức thủ đoạn như trên liên hệ với đồng chí Trần Công Đoàn, SĐT: 0986243333.

Tác giả: Đặng Ngọc Thuỷ

Nguồn tin: nguoiduatin.vn