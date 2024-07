Hành trình thiện nguyện: Thăm khám miễn phí u máu, bớt sắc tố và các bệnh lý về da của khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ bệnh viện chấn thương chỉnh hình Nghệ An

Hiểu được điều này, Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ - Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An đã tổ chức chuỗi chương trình thiện nguyện thăm khám miễn phí tại các Trạm y tế phường, xã ở địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An nhằm mang đến cơ hội tiếp cận điều trị u máu, bớt sắc tố và các bệnh lý về da tới rộng rãi người dân.

Lan tỏa niềm vui cho cộng đồng qua chuỗi chương trình khám da liễu miễn phí

Theo thống kê số liệu của năm 2023, Khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ đã tiếp nhận và điều trị thành công cho hơn 2000 khách hàng gặp phải tình trạng u máu, bớt sắc tố và các bệnh lý về da. Trong đó, bệnh lý u máu, bớt sắc tố chiếm 58,31% và các bệnh lý về da khác chiếm 41,68%. Các bệnh lý này không chỉ ảnh hưởng tới thẩm mỹ, mà còn tác động không nhỏ đến tâm lý, cuộc sống của người mắc phải.

Các bé được thăm khám miễn phí

Chương trình khởi động từ tháng 3/2023 và được tiếp tục cho đến nay, Khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ - Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An đã thực hiện chuỗi chương trình “Thăm khám miễn phí u máu, bớt sắc tố và các bệnh lý về da” tại các Trạm y tế phường, xã thuộc địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Đây là chuỗi chương trình thiện nguyện, nhằm giúp người dân phát hiện kịp thời các bệnh lý về da, tầm soát nguy cơ và hướng tới giải pháp điều trị an toàn, hiệu quả nhất.

Đội ngũ bác sỹ chuyên khoa da liễu, phẫu thuật tạo hình nhiều kinh nghiệm sẽ thăm khám choa các bệnh nhân ở các phường như Bến Thủy, Hưng Dũng, Hà Huy Tập...

Với đội ngũ bác sĩ chuyên khoa da liễu và phẫu thuật tạo hình giàu kinh nghiệm, Khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ đã thực hiện thăm khám cho 9 đơn vị Trạm y tế bao gồm: Trạm y tế phường Hưng Lộc, trạm y tế phường Hưng Dũng, trạm y tế xã Nghi Đức, trạm y tế phường Hà Huy Tập, trạm y tế xã Nghi Phú, trạm y tế phường Bến Thủy, trạm y tế phường Quang Trung, trạm y tế xã Hưng Hòa, trạm y tế phường Trường Thi v. Sắp tới, Khoa sẽ tiếp tục hành trình thăm khám tại các trạm y tế phường Hưng Bình, trạm y tế phường Hưng Phúc, trạm y tế phường Hồng Sơn, trạm y tế phường Lê Lợi,...

Sau hơn 1 năm triển khai chương trình, Khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ đã thăm khám cho hơn 1000 người tới từ các địa bàn phường, xã khác nhau. Trong đó, có hơn 500 lượt tư vấn về bệnh lý da bao gồm các bệnh lý như nám, tàn nhang, đồi mồi, mụn, skin tag, sẹo lồi,...; Hơn 400 lượt khám về tình trạng bớt sắc tố trong đó chủ yếu là bớt becker, bớt Ota và bớt rượu vang.

Chuỗi hoạt động thiện nguyện của bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An sẽ phổ cập kiến thức về u máu cũng như phương pháp điều trị

Chia sẻ về chương trình “Thăm khám miễn phí u máu, bớt sắc tố và các bệnh lý về da”, bác sĩ Chu Văn Hiếu - Phó trưởng Khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ cho biết: “Khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ tổ chức chuỗi chương trình thăm khám miễn phí với mong muốn phổ cập các kiến thức cũng như tư vấn phương pháp điều trị, cải thiện tốt nhất các bệnh lý da, u máu, bớt sắc tố tới rộng rãi người dân.”

Chuỗi chương trình "Thăm khám miễn phí u máu, bớt sắc tố và các bệnh lý về da" do Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ - Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An tổ chức đã nhận được sự ủng hộ tích cực từ người dân. Chương trình không chỉ mang đến lợi ích thiết thực cho cộng đồng mà còn góp phần khẳng định thương hiệu và nâng cao vị thế của Khoa tại khu vực Bắc Trung Bộ.

Địa chỉ làm đẹp chuẩn y khoa, an toàn được khách hàng tin chọn

Là một Khoa trực thuộc Bệnh viện công lập tuyến tỉnh, Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ tự hào mang đến cho quý khách hàng những trải nghiệm làm đẹp hoàn hảo và an toàn. Đến với Khoa, quý khách hàng sẽ được tư vấn miễn phí, lựa chọn phương pháp thẩm mỹ phù hợp, thực hiện dịch vụ bởi đội ngũ bác sĩ tay nghề cao, tận tâm, chu đáo. Khoa luôn cập nhật những phương pháp làm đẹp tiên tiến nhất để đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

Đội ngũ bác sỹ, điều dưỡng tham gia hành trình thiện nguyện

Bên cạnh đó, Khoa sở hữu cơ sở vật chất hiện đại, trang thiết bị y tế tiên tiến, nhập khẩu chính hãng từ các thương hiệu uy tín; Hệ thống phòng mổ đồng bộ, vô khuẩn theo tiêu chuẩn Bộ Y tế đảm bảo an toàn cho mọi ca phẫu thuật; cùng quy trình thực hiện chuẩn Y khoa.

Với mong muốn nhiều người dân được thăm khám miễn phí các bệnh lý về da, Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ sẽ tiếp tục thực hiện các đợt khám tại các trạm y tế trong thời gian tới. Khoa cam kết luôn nỗ lực mang đến những dịch vụ y tế chất lượng cao, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng./.

Tác giả: Hằng Nga

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn