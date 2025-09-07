Hàn Quốc có động thái khẩn sau khi 300 công dân bị Mỹ bắt giữ

Yonhap ngày 7/9 đưa tin, Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Atlanta đã gặp các công dân hiện đang bị tạm giữ tại một trung tâm giam giữ người nhập cư ở Folkston, sau cuộc đột kích và bắt giữ của các lực lượng chức năng Mỹ hôm 3/9 tại địa điểm do các công ty Hàn Quốc gồm Hyundai Motor và LG Energy Solution điều hành.

Truyền thông Mỹ cho biết, trong cuộc đột kích, 475 người đã bị bắt, trong số đó có hơn 300 người Hàn Quốc. Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) tuyên bố những người này đang làm việc bất hợp pháp tại Mỹ, bao gồm cả những người có thị thực ngắn hạn hoặc dạng thị thực không được làm việc.

Hình ảnh vụ bắt giữ công dân Hàn Quốc bị cáo buộc làm việc bất hợp pháp tại Mỹ. Ảnh: Yonhap





Tại cuộc họp khẩn về vụ việc, Ngoại trưởng Hàn Quốc bày tỏ: "Chúng tôi quan tâm sâu sắc và cảm thấy có trách nhiệm nặng nề đối với việc bắt giữ công dân của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thảo luận về việc cử một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao đến địa điểm này ngay lập tức, và nếu cần thiết, tôi sẽ đích thân đến Washington để tham vấn với chính quyền Mỹ".

Trước đó, lực lượng chức năng Mỹ xác nhận, cuộc đột kích hôm 3/9 là "hoạt động thực thi tại địa điểm lớn nhất trong lịch sử điều tra an ninh nội địa". Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 5/9 cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với hoạt động của ICE, mô tả những người bị giam giữ là "người ngoài hành tinh bất hợp pháp".

... Hình ảnh cắt từ đoạn clip về vụ gắt giữ do ICE công bố. Ảnh: ICE/Yonhap





Trong một đoạn clip, ICE đã tiết lộ hình ảnh cuộc đột kích vào nhà máy của các doanh nghiệp Hàn Quốc, cho thấy các công nhân Hàn Quốc và các công nhân nước khác đang bị còng tay, được phân loại thành các nhóm và được đưa lên một chiếc xe "vận chuyển tù nhân".

Trong một tuyên bố đưa ra hôm 5/9, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết: “Các hoạt động kinh tế của doanh nghiệp đầu tư của chúng tôi và quyền lợi của công dân chúng tôi không được phép bị xâm phạm một cách bất công trong các hoạt động thực thi pháp luật của Mỹ”.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nhấn mạnh: “Chúng tôi cũng đã bày tỏ quan ngại và lấy làm tiếc thông qua Đại sứ quán Mỹ tại Seoul, đồng thời thúc giục họ đảm bảo rằng quyền lợi hợp pháp và lợi ích chính đáng của công dân chúng ta được bảo vệ đầy đủ”.



Tác giả: Bảo Hân

Nguồn tin: cand.com.vn