Hai vụ tai nạn giao thông làm 2 người thiệt mạng

Thông tin ban đầu tối 18/11, ông C.H.N (sinh năm 1985, ngụ huyện Phong Điền, Cần Thơ) điều khiển xe ô tô tải biển số 65C-17325 lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng Trung Lương đi Mỹ Thuận.

Khi phương tiện này lưu thông đến đoạn thuộc ấp Mỹ Hưng, xã Thiện Trí, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thì xảy ra va chạm với xe mô tô biển số 63B1-24575 do ông N.V.N (sinh năm 1969, ngụ xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè) điều khiển cùng chiều. Cú va chạm khiến ông N. ngã xuống đường tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn trên Quốc lộ 1 đoạn qua huyện Cái Bè.

...

Tối cùng ngày, trên Quốc lộ 30 đoạn qua huyện Cái Bè xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa xe máy với ôtô tải khiến ông T.V.C. (SN 1964, ngụ huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) tử vong.

Thời điểm trên, bà N.T (sinh năm 1998, ngụ huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển xe mô tô biển số 64F-35759 chở theo T.T.T.N (sinh năm 2001, ngụ huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) lưu trên Quốc lộ 30 theo hướng từ huyện Cao Lãnh đi ngã 3 An Thái Trung, tỉnh Tiền Giang. Đến đoạn thuộc ấp 4, xã Tân Thanh, huyện Cái Bè đã xảy ra va chạm với xe máy mang biển số biển số 66F2-08235 do ông C. cầm lái.

Sau cú va chạm trên, xe máy do ông C. cầm lái tiếp tục va chạm với ôtô tải do tài xế Lê Hoàng Nhi (SN 1986, ngụ huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) điều khiển lưu thông cùng chiều. Sau cú va chạm, ông C. (SN 1964, ngụ huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) chấn thương, dẫn đến tử vong.

