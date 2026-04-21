Hai mẹ con mượn xe, mang đi cầm cố để lấy tiền tiêu xài

Ngày 20-4, VKSND Khu vực 4 – tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Võ Quốc Vũ (SN 2005, ngụ thôn 4, xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh) và quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thiết (SN 1984, ngụ cùng thôn, mẹ Vũ) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Võ Quốc Vũ tại cơ quan điều tra



Theo tài liệu của cơ quan điều tra, viện cớ mượn xe máy để đi công việc, trong khoảng thời gian từ ngày 9 đến 10-4-2026, Phạm Thị Thiết và Võ Quốc Vũ đã mượn 4 chiếc xe máy kèm theo giấy đăng ký xe máy của những người dân ngụ cùng thôn.

Sau khi mượn được xe máy, 2 mẹ con đã đem đến các cửa hàng cầm đồ tại xã Hương Khê cầm cố với tổng giá trị gần 40,5 triệu đồng để lấy tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân.

... Lực lượng chức năng đọc quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thiết.



Nhận được tin báo, Công an xã Phúc Trạch đã phối hợp công an các xã, Công an tỉnh Hà Tĩnh vào cuộc điều tra, làm rõ.

Vũ không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên ăn chơi dẫn đến nợ nần, không có khả năng chi trả.

Tác giả: Vĩnh Gia

Nguồn tin: Báo Người Lao Động