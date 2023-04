Hà Tĩnh: Xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu Cầu Treo tăng đột biến

Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Thống kê của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, từ đầu năm đến nay đơn vị đã làm thủ tục xuất nhập cảnh cho 103.132 lượt người, bằng 235,01% so với cùng kỳ năm 2022 (quý I/2022 là 43.884 lượt người); số phương tiện qua lại là 35.540 lượt phương tiện, bằng 135,01 % so với cùng kỳ năm 2022 (quý I/2022 đạt 26.871 lượt phương tiện).

Qua tìm hiểu được biết, nguyên nhân số lượng người và phương tiện qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo tăng đột biến là do dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, nền kinh tế các nước trong khu vực (nhất là Lào, Thai Lan, Campuchia) phục hồi tích cực, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân từ Việt Nam sang nước bạn sinh sống, làm việc.

... Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tăng cường kiểm soát người, phương tiện xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo

Để hoạt động xuất nhập cảnh được thực hiện thông suốt, đảm bảo an ninh, an toàn cho người và phương tiện qua lại, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và các lực lượng chức năng đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là đưa hệ thống phần mềm kiểm tra thủ tục xuất nhập cảnh trực tuyến vào sử dụng. Nhờ đó, thời gian hoàn thành thủ tục kiểm tra qua cửa khẩu chỉ mất khoảng 15 giây/người so với khoảng 2 - 3 phút/ người như trước đây.

Số lượng người, phương tiện xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tăng đột biến, nhưng không xảy ra ùn tắc, hoạt động xuất nhập cảnh đảm bảo thông suốt, đúng quy định, góp phần mở rộng quan hệ hợp tác thông thương giữa Việt Nam- Lào và các nước trong khu vực.

