Hà Tĩnh xử lý bãi rác quá tải ở Hồng Lộc

Trong khi đó chưa có bãi rác thay thế nên rác thải tiếp tục được đưa về đây tập kết, dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường. Rác không còn được xử lý theo quy trình mà bị tập kết lộ thiên, phát sinh mùi hôi thối nồng nặc, ruồi muỗi sinh sôi, nước rỉ rác tràn ra môi trường.

Trước thực trạng đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản chỉ đạo về việc thực hiện quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại bãi chôn lấp rác thải ở xã Hồng Lộc. Theo Văn bản số 693/UBND-NL3, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh giao UBND xã Hồng Lộc ngừng tiếp nhận rác thải tại bãi rác Hồng Lộc; đồng thời thực hiện các biện pháp khắc phục, cải tạo như: phun chế phẩm sinh học để hạn chế mùi hôi, diệt ruồi muỗi; san gạt, lu lèn các hố chôn lấp rác; vận hành hệ thống xử lý nước thải, bảo đảm xử lý lượng nước thải tồn đọng tại các hồ sinh học; tăng cường vệ sinh môi trường khu vực bãi rác và vùng lân cận, không để ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Đồng thời, UBND tỉnh giao các xã Hồng Lộc, Mai Phụ, Lộc Hà, Đông Kinh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện phân loại, xử lý rác thải tại nguồn và tại hộ gia đình nhằm giảm lượng rác thải sinh hoạt phải thu gom, vận chuyển, xử lý. Các địa phương chủ động liên hệ các đơn vị có chức năng xử lý rác thải tại các khu vực lân cận như xã Cổ Đạm, xã Thạch Lạc và các khu vực phù hợp khác để tổ chức vận chuyển, chuyển giao, xử lý rác thải, nhất là trong giai đoạn chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan theo dõi, hướng dẫn các địa phương thực hiện việc quản lý thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn theo đúng quy định.

Mặc dù, cuối năm 2025, tỉnh Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn với tổng mức đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng, thông qua dự án sẽ giải quyết được dứt điểm tình trạng quá tải tại bãi rác Hồng Lộc, tuy nhiên, chủ trương này đã vấp phải sự phản đối của nhiều người dân địa phương.

Hiện nay, tỉnh Hà Tĩnh đang tích cực hoàn thiện các giải pháp nhằm cải thiện tình trạng ô nhiễm tại Khu xử lý rác thải Hồng Lộc và xử lý thấu đáo những băn khoăn, lo lắng của người dân địa phương.

