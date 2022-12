Hà Tĩnh: Xe Land Cruiser biển trắng tự gắn đèn ưu tiên phóng như bay trên QL1A

Chiều 8/12, nhiều tài xế lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc Nam, đoạn qua huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh “khiếp vía” vì bắt gặp một chiếc xe Toyota Land Cruiser mang BKS: 38A – 339.79 (nền trắng, chữ đen) phóng như bay trên đường. Một số người cho rằng đó là xe ưu tiên đang làm nhiệm vụ nên tấp vào lề đường bên phải nhường đường.

Xe mang BKS 38A - 339.79 (nền trắng, chữ đen) gắn đèn ưu tiên chạy như bay trên đường tại Hà Tĩnh chiều ngày 8/12. Ảnh: T.Đ.



Theo anh T.T.Đ, một tài xế điều khiển ôtô trên quốc lộ 1A vào thời điểm nói trên cho hay, anh bắt gặp chiếc xe này từ địa phận huyện Can Lộc đến thành phố Hà Tĩnh lưu thông với tốc độ cao. “Nghĩ rằng là xe ưu tiên cảnh sát nên tôi liền tấp về bên phải nhường đường, khi đến đoạn cắt giao đường Trần Phú – Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP.Hà Tĩnh, chiếc xe này còn vượt cả đèn đỏ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông”, anh Đ. nói.

Theo tìm hiểu của phóng viên, chiếc xe nói trên thuộc Công ty CP tập đoàn Thành Huy, có trụ sở tại TDP1A, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Phi Long.

Xe Land Cruiser mang BKS 38A – 339.79 gắn đèn ưu tiên vượt đèn đỏ tại giao lộ Trần Phú - Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP.Hà Tĩnh lúc 17h21 phút ngày 8/12. Ảnh: T.Đ.



Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Phi Long xác nhận chiếc xe Toyota Land Cruiser mang BKS 38A – 339.79 là của ông, thời điểm phóng viên phản ánh là lái xe của ông đang điều khiển đi đón khách.

“Cái đèn này chẳng có cấp phép gì cả, lái xe của tôi mua trên mạng để báo hiệu đi nhiều khi sương mờ chứ không có giấy phép gì, xe tải, xe khách họ lắp đầy”, ông Long nói.

Một cán bộ thuộc Đội tuần tra kiểm soát, cơ động, dẫn đoàn, Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh cho biết, xe được cấp còi cờ đèn ưu tiên theo quy định của Chính phủ phải là xe đi làm nhiệm vụ, được cấp phép theo quy định. Xe cá nhân, doanh nghiệp tự ý gắn các thiết bị còi cờ đèn ưu tiên mà không có giấy phép, nếu phát hiện sẽ bị xử lý, lập biên bản bình thường.

Theo Điều 2, Nghị định số 109/2009/NĐ-CP ngày 1/12/2009 của Chính phủ quy định về tín hiệu của xe được quyền ưu tiên thì "Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng các xe được quyền ưu tiên, gồm: xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ, xe quân sự, xe Công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, xe Cảnh sát giao thông dẫn đường, xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu, xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh, xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật; các cơ sở, doanh nghiệp, cá nhân liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh thiết bị phát tín hiệu ưu tiên; phương tiện và người tham gia giao thông: Điều 15 của Nghị định 109/2009/NĐ-CP ngày 1/12/2009 cũng nêu rõ về việc sử dụng tín hiệu ưu tiên: 1. Xe được quyền ưu tiên chỉ được sử dụng tín hiệu ưu tiên khi đi làm nhiệm vụ; việc sử dụng tín hiệu ưu tiên của từng loại xe được quyền ưu tiên phải bảo đảm đúng quy định tại các Điều 4, 5, 6, 7, 8 và Điều 9 Nghị định này. 2. Nghiêm cấm các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ không thuộc loại xe được quyền ưu tiên lắp đặt, sử dụng còi, cờ, đèn phát tín hiệu ưu tiên hoặc xe được quyền ưu tiên nhưng lắp đặt, sử dụng tín hiệu còi, cờ, đèn ưu tiên không đúng quy định của Nghị định này.

