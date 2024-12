Tạm giữ khẩn cấp cha dượng hiếp dâm con gái riêng của vợ

Ngày 25-12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai đang tạm giữ khẩn cấp nghi phạm Nay Nhíp (50 tuổi, trú tại xã Kim Tân, huyện Ia Pa) về hành vi hiếp dâm con riêng của vợ vào 12 năm trước.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đầu năm 2012, một người phụ nữ trú xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa đến Công an huyện Ia Pa tố giác chồng bà là Nay Nhíp có hành vi hiếp dâm con gái riêng của bà là em R, lúc đó mới 14 tuổi.

Nghi phạm Nay Nhíp bị tạm giữ - Ảnh Công an Gia Lai



Cơ quan CSĐT Công an huyện Ia Pa đã tiến hành xác minh, điều tra và ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về hành vi hiếp dâm. Tuy nhiên, thời điểm này Nay Nhíp đã đi khỏi nơi cư trú.

Đến ngày 19-12, Công an huyện Ia Pa phát hiện Nay Nhíp có mặt tại địa phương nên đã áp giải lên cơ quan công an làm việc. Tại đây, đối tượng quanh co, chối tối, không thừa nhận hành vi.

Tuy nhiên, trước những chứng cứ mà cơ quan công an thu thập được, Nay Nhíp đã khai nhận tối 18-1-2012, Nay Nhíp chở cháu R. đi ngang qua khu vực nghĩa trang xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa thì xe bị hỏng nên dừng lại. Tại đây, Nay Nhíp đã dùng vũ lực khống chế cháu R. đưa vào nghĩa trang rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sau đó, Nay Nhíp đã bỏ đi khỏi nơi cư trú, thay đổi tên tuổi để trốn trách cơ quan chức năng.

Tác giả: Hoàng Thanh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động