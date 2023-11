Theo thống kê sơ bộ, mưa lũ đã gây sạt lở đất nghiêm trọng tại km82+300 (thuộc địa bàn xã Sơn Kim1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), ước tính có khoảng 200m3 đất đá đổ sập xuống Quốc lộ 8A, khiến giao thông bị chia cắt nhiều giờ. Dù đã hết mưa nhưng tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.

Ông Võ Trường Giang - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ II.3 cho biết, mặc dù đã thông tuyến nhưng nguy cơ sạt lở rất lớn: “Dự phòng đá rơi, xe cộ đi lại nguy hiểm nên tạm thời đóng, ngăn đường, cảnh báo từ xa từ cửa khẩu đến KM 44+500, không cho xe lưu thông, mặc dù không tắc, nguy hiểm nên phải cấm đường đến sáng”.

Hà Tĩnh xả tràn hồ Kẻ Gỗ từ 14h chiều nay (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Ngoài ra, nhiều công trình trường học, đường giao thông, kênh mương thủy lợi tại các huyện Vũ Quang, Can Lộc, Lộc Hà bị sạt lở, hư hỏng. Mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã khiến 17 ngôi nhà ở xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà bị ảnh hưởng, trong đó có 7 hộ bị tốc mái nặng. Cũng tại huyện Lộc Hà, Can Lộc, nhiều diện tích hoa màu bị ngập, hư hỏng. Chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng cùng với người dân khẩn trương hỗ trợ, giúp đỡ người dân gia cố, lợp lại mái nhà sớm ổn định cuộc sống, sinh hoạt.

Cũng liên quan đến mưa lũ, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh cho biết, mực nước hồ Kẻ Gỗ lúc 19h ngày 13/11 là 30,47m, tương ứng dung tích 287 triệu m3 (mực nước thiết kế là 32,5m, dung tích thiết kế là 345 triệu m3). Bắt đầu từ 14 giờ chiều nay, đơn vị sẽ điều tiết xả nước qua tràn Dốc Miếu của hồ Kẻ Gỗ.

Để đảm bảo an toàn cho người và tài sản của Nhân dân vùng hạ du, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đề nghị UBND các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, thành phố Hà Tĩnh cùng các xã chịu ảnh hưởng trong hệ thống thông báo, hướng dẫn đến tận người dân được biết và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, tránh xảy ra trường hợp bất cẩn, mất an toàn trong quá trình vận hành, điều tiết hồ Kẻ Gỗ.

Tác giả: Sỹ Đức

Nguồn tin: Báo VOV