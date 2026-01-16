Điều chỉnh quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.



Theo đó, những nội dung cần rà soát, điều chỉnh gồm:

- Rà soát, phân tích, cập nhật và đánh giá điều kiện tự nhiên, điều kiện phát triển đặc thù và thực trạng phát triển của tỉnh trong bối cảnh mới.

- Rà soát, điều chỉnh các kịch bản phát triển và lựa chọn kịch bản phát triển.

- Rà soát, điều chỉnh quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu phát triển.

- Rà soát, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá phát triển trong thời kỳ quy hoạch.

- Rà soát, điều chỉnh phương hướng tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội; phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực.

- Rà soát, điều chỉnh phương hướng phát triển đô thị và nông thôn.

- Rà soát, điều chỉnh phương hướng phát triển các khu chức năng; phương hướng phát triển cụm công nghiệp; các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, vùng trồng lúa có năng suất, chất lượng cao; phương hướng phát triển khu vực miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

- Rà soát, cập nhật, điều chỉnh phương hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật cấp tỉnh, liên xã.

...

- Rà soát, điều chỉnh phương hướng phát triển hạ tầng xã hội cấp tỉnh, liên xã.

- Rà soát, cập nhật, điều chỉnh định hướng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

- Rà soát, cập nhật, điều chỉnh phương hướng bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học; khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên; phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh.

- Rà soát, điều chỉnh danh mục dự án ưu tiên đầu tư.

- Rà soát, điều chỉnh giải pháp, dự kiến nguồn lực thực hiện quy hoạch.

- Xây dựng hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tỉnh gồm báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt, dự thảo Quyết định, hệ thống bản đồ, sơ đồ, cơ sở dữ liệu quy hoạch và các nội dung khác có liên quan theo đúng quy định.

UBND tỉnh Hà Tĩnh quy định hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch tỉnh trong quý 2/2026. Đồng thời trong quý 3/2026, hoàn thành việc công bố; xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu, nghiệm thu.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các phường, xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan lập điều chỉnh quy hoạch tỉnh theo các nội dung cần điều chỉnh trong quyết định này.

Đồng thời xây dựng, tổ chức thẩm định dự toán lập điều chỉnh quy hoạch; lựa chọn đơn vị tư vấn lập điều chỉnh quy hoạch; tổ chức lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch, lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị và thực hiện các nội dung liên quan; hoàn thiện, trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh theo đúng quy trình, thủ tục, quy định, thẩm quyền, đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các phường, xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính trong quá trình thực hiện các nội dung trên; chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý.

