Xôn xao suất cơm “nhà nghèo” giá cao dành cho công nhân điện lực đang khắc phục hậu quả bão số 5?

Sáng nay, trên trang cá nhân của Facebook Nguyễn Sỹ Giang (trú tại tỉnh Nghệ An) có đăng bức ảnh suất cơm với dòng trạng thái: “Những ngày qua các CBCNV điện lực đã vất vả ngày đêm để khắc phục hậu quả bão lụt trên địa bàn TP.Vinh (cũ). Và đây là suất cơm 135k".

Người này còn cho biết thêm, bình thường bản thân vẫn đi ăn cơm bụi và giá thị trường trên địa bàn TP.Vinh (cũ) chỉ khoảng 30.000 – 40.000 đồng. Trong khi đó, nhà hàng này được đặt hàng trăm suất.

Hình ảnh suất cơm 135.000 đồng cùng dòng trạng thái gây "bão mạng".



Kèm theo dòng trạng thái là bức ảnh đăng tải được cho là suất ăn chỉ có cơm trắng, bắp cải xào, một ít thịt kho kèm 2 miếng giò (hoặc chả) đã gây bão mạng. Suất cơm “nhà nghèo” thu hút sự quan tâm của bão mạng khi được dành cho cán bộ, nhân viên ngành điện lực ăn trong thời điểm bão số 5 vừa càn quét qua. Hàng nghìn cán bộ, nhân viên điện lực Nghệ An và điện lực Hải Phòng xung phong tăng cường, hỗ trợ Nghệ An khắc phục hậu quả lũ lụt.

Xác nhận với phóng viên, đại diện Công ty Điện lực Nghệ An xác nhận suất cơm lan truyền trên mạng xã hội nói trên là công ty đặt cho cán bộ, nhân viên ăn trong những ngày khắc phục hậu quả bão số 5. Sau khi hình ảnh lan truyền, Giám đốc Công ty điện lực Nghệ An đã cho kiểm tra, rà soát lại xem mức giá có đúng với các suất cơm hay không. Nếu có, sẽ xác định do phía công ty hay phía nhà hàng để có biện pháp xử lý, chấn chỉnh kịp thời.

Bữa cơm ăn vội của nhân viên điện lực trong nỗ lực khắc phục hậu quả cơn bão số 5.



Trong khi đó, liên hệ với đơn vị cung cấp, phía nhà hàng Thủy Linh (phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An) cũng cho biết, suất cơm nói trên là do nhà hàng cung cấp. Trong những ngày các đơn vị khắc phục hậu quả bão số 5, phía nhà hàng đã cung cấp hàng trăm suất ăn cho nhiều đơn vị khác nhau, tùy theo hạn mức số tiền các đơn vị đặt để lên thực đơn phù hợp. Trong đó, nhà hàng có cung cấp các suất ăn cho Công ty Điện lực Nghệ An trong các ngày 26 và 27/8.

...

Người này cho biết thêm, suất ăn lan truyền trên mạng xã hội được phía nhà hàng làm cho nhân viên điện lực ngày 26/8. Tuy nhiên, đây là suất cơm miễn phí vì sau khi nhận đơn hàng, nhà hàng đi chợ nhưng do thực phẩm khan hiếm nên đã báo lại là sẽ làm các suất cơm miễn phí (như hình).

Xác minh lại phía tiếp nhận, đại diện điện lực Nghệ An cho biết, suất cơm này là do phía nhà hàng Thủy Linh bán.

Liên quan vấn đề này, đại diện Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cho biết thêm, những ngày qua, bão số 5 đã gây thiệt hại nặng nề cho ngành điện lực, khiến nhiều cột điện bị gãy đổ, hệ thống lưới điện hư hỏng nghiêm trọng. Không chỉ Điện lực nghệ An mà Tổng Công ty Điện lực miền Bắc còn phải huy động tối đa nhân sự ở các tỉnh khác tập trung về các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh để khắc phục sự cố, sớm cấp điện lại cho người dân.

Để nỗ lực khắc phục sớm nhất hậu quả do cơn bão số 5 gây ra, nhằm cung cấp điện trong thời gian ngắn nhất có thể, Điện lực Nghệ An đã động viên anh chị em công nhân làm việc tăng ca, xuyên ngày đêm nên có chủ trương đặt cơm để hỗ trợ đội xung kích và lực lượng của công ty làm việc tại hiện trường.

Quan điểm của ngành điện là không khống chế suất ăn là bao nhiêu tiền, mà chú trọng vào chất lượng, định lượng của từng suất ăn miễn sao đầy đủ chất dinh dưỡng và đảm bảo về chất cũng như vệ sinh an toàn thực phẩm cho cán bộ, nhân viên.

Liên quan đến bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội về suất ăn trị giá 135.000 đồng, Điện lực Nghệ An có đặt tại nhà hàng này từ ngày 26 và 27/8, mỗi ngày khoảng 200 suất. Tuy nhiên, vào ngày 26/8, ngay khi Nhà hàng Thủy Linh cung ứng cơm cho cán bộ nhân viên tại hiện trường, phát hiện suất ăn không đảm bảo dinh dưỡng và không tương đương với giá trị của số tiền đã đặt nên phía điện lực đã lên án.

“Ngay sau đó, phía Điện lực Nghệ An đã lập tức chuyển sang đặt suất ăn tại nhà hàng khác. Phía nhà hàng Thủy Linh chắc cũng ngại quá nên xin lỗi và bảo miễn phí chứ phía điện lực cũng chưa thanh toán. Sau hai ngày đặt cơm tại đây, phát hiện nhà hàng này làm ăn không đàng hoàng nên Điện lực Nghệ An đã chuyển sang đặt cơm tại nhà hàng khác”, đại diện Tổng Công ty Điện lực miền Bắc khẳng định.

Tác giả: Thiên Thảo

Nguồn tin: cand.com.vn