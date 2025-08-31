Thời gian:
Tin Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Sơ tán 171 hộ dân do ngập lụt sau hoàn lưu bão số 6

Ngày 31-8, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh xuất hiện mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực bị ngập sâu, một số địa phương bị chia cắt tạm thời. Để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ tổ chức sơ tán, di dời 171 hộ dân với 501 người đến nơi an toàn.

Các xã tại Hà Tĩnh phải sơ tán dân gồm: Sơn Tây (16 hộ/40 người), Hương Xuân (21 hộ/71 người), Vũ Quang (5 hộ/19 người), Đức Đồng (4 hộ/10 người), Đồng Lộc (3 hộ/4 người), Sơn Giang (5 hộ/16 người), Hương Đô (21 hộ/35 người), Bắc Hồng Lĩnh (20 hộ/62 người), Hương Bình (2 hộ/5 người), Hương Phố (22 hộ/95 người), Sơn Hồng (5 hộ/20 người), Thượng Đức (1 hộ/2 người), Kim Hoa (2 hộ/2 người), Trường Lưu (1 hộ/1 người), Sơn Kim 1 (13 hộ/41 người), Sơn Kim 2 (10 hộ/33 người), Đức Quang (7 hộ/27 người) và Đức Minh (13 hộ/18 người).

Hình ảnh ngập lụt tại xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh.

Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh do Đại tá Nguyễn Tú Tài, Phó chỉ huy trưởng làm trưởng đoàn, kiểm tra tình hình ngập lụt tại xã Đức Quang.

* Chiều cùng ngày, Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh do Đại tá Nguyễn Tú Tài, Phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã trực tiếp kiểm tra tình hình ngập lụt tại xã Đức Quang - nơi có 172 hộ với 518 nhân khẩu bị ảnh hưởng.

Tại hiện trường, Đại tá Nguyễn Tú Tài yêu cầu Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Vũ Quang chđộng nắm chắc diễn biến, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, chđạo lực lượng dân quân bám sát các địa bàn xung yếu, nhất là những khu vực có hộ dân và trường học bị ảnh hưởng. Đồng thời, cần sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống ngay sau khi nước rút.

Tác giả: Lê Đức

Nguồn tin: qdnd.vn

